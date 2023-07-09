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Экономика

Глава минфина США не исключила возможность рецессии в стране

Ведомости

Возможность рецессии в США нельзя исключать. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телекомпании CBS. 

Министр отметила, что в США сейчас «слишком высокая инфляция». По ее словам, путь к снижению инфляции связан со «здоровым рынком труда». Она добавила, что, согласно имеющимся у минфина данным, США находятся на этом пути. При этом исключать возможность рецессии в стране полностью она не стала.

«Этого нельзя полностью исключать. Но мы бы ожидали, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости населения замедлятся», – сказала она. 

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В конце июня о сохраняющемся риске рецессии в США заявил председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. При этом он назвал такой сценарий «менее вероятным». Текущие индикаторы показывают «мягкое приземление» американской экономики, констатировал Пауэлл.

14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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