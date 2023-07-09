Глава минфина США не исключила возможность рецессии в стране

Министр отметила, что в США сейчас «слишком высокая инфляция». По ее словам, путь к снижению инфляции связан со «здоровым рынком труда». Она добавила, что, согласно имеющимся у минфина данным, США находятся на этом пути. При этом исключать возможность рецессии в стране полностью она не стала.