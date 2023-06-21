В ФРС сообщили о скромном росте экономических показателей США

Ранее в этом месяце главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил журналистам, что даже в случае небольшого роста ВВП США будет казаться, что рецессия уже началась. При этом банкир счел весьма вероятным сценарий, при котором этого не произойдет на фоне устойчивого потребительского спроса и низкой безработицы. Экономика США оказалась в целом гораздо устойчивее, чем ожидалось, подчеркнул он.