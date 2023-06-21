В ФРС сообщили о скромном росте экономических показателей США
Экономика США существенно замедлилась в 2022 г., в этом же году экономическая активность растет скромными темпами. Об этом заявил председатель совета управляющих ФРС США Джером Пауэлл, выступая с отчетом перед палатой представителей.
«Экономика США значительно замедлилась в прошлом году, и последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти скромными темпами», – сказал он.
ФРС отмечает ускорение роста потребительских расходов, но он сопровождается слабой активностью в жилищном секторе из-за высоких ставок по ипотеке и «очень напряженной» ситуации на рынке труда.
Инфляция в США несколько замедлилась с прошлого года, но инфляционное давление по-прежнему остается высоким, а для достижения цели в 2% предстоит проделать «долгий путь», добавил Пауэлл. Состояние банковской системы страны чиновник оценил как устойчивое. Регулятор, по его словам, стремится устранить ее уязвимости, приведшие к краху нескольких американских банков весной.
14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Регулятор отметил рост экономической активности «умеренными темпами». Уровень безработицы остается низким, в то же время инфляция по-прежнему повышена. Инфляция в США в июне замедлилась до 4% в годовом выражении после 4,9% месяцем ранее, что стало минимумом с мая 2021 г.
Ранее в этом месяце главный исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил журналистам, что даже в случае небольшого роста ВВП США будет казаться, что рецессия уже началась. При этом банкир счел весьма вероятным сценарий, при котором этого не произойдет на фоне устойчивого потребительского спроса и низкой безработицы. Экономика США оказалась в целом гораздо устойчивее, чем ожидалось, подчеркнул он.
О надвигающейся рецессии и потенциальном падении рынка акций в ближайшие месяцы предупредили ранее ряд ведущих аналитиков с Уолл-стрит, в том числе инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм и главный стратег Morgan Stanley по акциям США Майк Уилсон, писали «Ведомости».