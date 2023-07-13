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Экономика

Опрошенные ЦБ аналитики почти вдвое повысили прогноз по динамике ВВП России

Ведомости

ВВП России по итогам 2023 г. вырастет на 1,5%, ожидают экономисты, принявшие участие в макроэкономическом опросе ЦБ, это на 0,7 п.п. выше, чем ожидалось в июне. При этом их прогноз по инфляции на 2023-2024 гг. несколько ухудшился, сообщается на сайте регулятора.

Прогноз по ВВП на следующие два года не изменился, отмечает ЦБ: в 2024 г. экономика страны вырастет, по оценкам экспертов, на 1,4%, а в 2025 г. – на 1,5%. Изменение ВВП в 2025 г. к 2021 г. составит +2,3% по сравнению с +1,6% в предыдущем опросе.

Медианный прогноз по инфляции в то же время увеличился с 5,5% в июне до 5,7% в июле. На следующий год аналитики ждут инфляции на уровне 4,3% (в июне ожидали 4%). Выход на целевое значение 4% ожидается в 2025 г. По курсу рубля аналитики также ухудшили прогноз, ожидая теперь в среднем 81,8 руб./$ (после 76,9/$ месяцем ранее) в этом году. В 2024 г. и 2025 г. эксперты ждут, что доллар будет стоить в среднем 85 руб. 

Как отмечает ЦБ, аналитики повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на 0,4-0,7 п.п., ожидая ее на уровне 7,9% годовых в этом году, 7,7% в 2024 г. и 6,6% – в 2025г. Оценка дефицита бюджета сохранилась на отметке 2,7% ВВП в текущем году и 1% ВВП – в 2025 г., но чуть ухудшилась (с 1,7% до 1,8% ВВП) в 2024 г.

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Опрос проводился 7 — 11 июля, его результаты – медиана прогнозов 25 экономистов из различных организаций. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Минэк оценил рост российского ВВП в мае в 5,4% на фоне эффекта низкой базы прошлого года. С исключением сезонного фактора этот показатель вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле. Месяцем ранее ВВП увеличился на 3,4% (министерство уточнило оценку с 3,3%), в марте, феврале и январе он снижался на 0,7%, 2,6% и 2,7% соответственно. По оценке Минэка, за пять месяцев с начала года рост составил 0,6%. В I квартале 2023 г. экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЦБ ранее улучшил прогноз по динамике российского ВВП: регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. На ПМЭФе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФе говорила, что экономика России по итогам этого года покажет рост, скорее всего, ближе к верхнему уровню прогноза ЦБ. При этом уже в следующем году она полностью вернется к докризисным значениям, отмечала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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