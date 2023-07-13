Опрошенные ЦБ аналитики почти вдвое повысили прогноз по динамике ВВП России

Медианный прогноз по инфляции в то же время увеличился с 5,5% в июне до 5,7% в июле. На следующий год аналитики ждут инфляции на уровне 4,3% (в июне ожидали 4%). Выход на целевое значение 4% ожидается в 2025 г. По курсу рубля аналитики также ухудшили прогноз, ожидая теперь в среднем 81,8 руб./$ (после 76,9/$ месяцем ранее) в этом году. В 2024 г. и 2025 г. эксперты ждут, что доллар будет стоить в среднем 85 руб.