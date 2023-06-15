ЦБ ожидает роста ВВП ближе к верхнему уровню своего прогноза

9 июня Набиуллина сообщила, что российская экономика полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году. Говоря о новых точках роста в «меняющихся условиях», председатель ЦБ обратила внимание на развитие внутреннего туризма, рост машиностроения в ряде регионов, цветной металлургии и химической промышленности в Сибири, а черной металлургии – в центральной части страны и на Урале. При этом Набиуллина отметила, что сейчас нет признаков перегрева российской экономики, но риски такого развития событий существуют.