Набиуллина: экономика России вернется к докризисному уровню в следующем году
Российская экономика полностью вернется к докризисным значениям уже в следующем году, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.
«По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним, экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», – сказала она.
Деловая активность в апреле, отметила Набиуллина, выросла во многих базовых секторах экономики – в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, секторе услуг и общепите. Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый ЦБ на основе мониторинга предприятий, хоть и снизился в мае, остается в районе десятилетних максимумов, обратила внимание она.
Говоря о новых точках роста в «меняющихся условиях», председатель ЦБ обратила внимание на развитие внутреннего туризма, рост машиностроения в ряде регионов, цветной металлургии и химической промышленности в Сибири, а черной металлургии – в центральной части страны и на Урале.
«В целом динамика экономики улучшается за счет компонентов внутреннего спроса, которые полностью восстановились и продолжают расти, замещая долю экспорта в структуре экономики», – отметила председатель ЦБ.
При этом Набиуллина отметила, что сейчас нет признаков перегрева российской экономики, но риски такого развития событий существуют. Глава ЦБ также напомнила, что в следующем году регулятор ожидает возвращения к цели по инфляции в 4%.
В апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по российской экономике в 2023 г. со спада на 0,8% (в сентябрьском прогнозе) до роста на 1,2%.
Позднее прогноз по динамике российского ВВП улучшил и Банк России: регулятор теперь ждет в 2023 г. роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Опрошенные в конце мая ЦБ экономисты прогнозируют рост российской экономики на 0,8% по итогам года.