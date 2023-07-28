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Экономика

Путин: Россия списала странам Африки долги на сумму $23 млрд

Ведомости

Россия списала африканским странам долги на общую сумму около $23 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка». 

«Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд», – сказал он. 

Путин также отметил, что по «последним запросам африканских стран» Россия выделит странам африканского континента на их развитие дополнительные $90 млн.  

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка сообщили, что в 2021 г. Россия выдала рекордный с 2003 г. объем кредитов странам Африки – $ 2,2 млрд, что на 15% больше по сравнению с 2020 г. 

Ранее по теме: Выступление Путина на пленарной сессии «Россия – Африка». Главное

Выступая на пленарной сессии саммита 27 июля Путин рассказал, что товарооборот России и африканских стран достиг $18 млрд в 2022 г. С начала этого года он вырос еще на 35%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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