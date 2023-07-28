Путин: Россия списала странам Африки долги на сумму $23 млрд
Россия списала африканским странам долги на общую сумму около $23 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».
«Россия участвует в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд», – сказал он.
Путин также отметил, что по «последним запросам африканских стран» Россия выделит странам африканского континента на их развитие дополнительные $90 млн.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка сообщили, что в 2021 г. Россия выдала рекордный с 2003 г. объем кредитов странам Африки – $ 2,2 млрд, что на 15% больше по сравнению с 2020 г.
Выступая на пленарной сессии саммита 27 июля Путин рассказал, что товарооборот России и африканских стран достиг $18 млрд в 2022 г. С начала этого года он вырос еще на 35%.