Выступление Путина на пленарной сессии «Россия – Африка». Главное

В период действия зерновой сделки, которая была заключена 22 июля 2022 г., с Украины было вывезено 32,8 млн тонн зерна, из которых более 70% поступили в страны с высокими уровнем доходов. На Эфиопию, Судан, Сомали и др. пришлось менее 3% от общего объема – меньше миллиона тонн. Путин вновь подчеркнул, что в рамках действия зерновой сделки ни одно из условий Москвы выполнено не было, в связи с чем действие черноморской инициативы было решено прекратить.