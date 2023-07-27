О чем Владимир Путин говорил с первыми гостями саммита «Россия – Африка»

Она подтвердила, что Россия действительно является для банка важным партнером и исполняет свои обязательства. По ее словам, действительно банк сейчас сталкивается с рядом проблем, прежде всего это касается ликвидности. При этом она заявила, что эта финансовая структура должна сыграть «важную роль в становлении многополярного полицентричного мира». По ее словам, нужно быть настроенными на привлечение средств на рынках стран-партнеров, что нет препятствий для развивающихся стран осуществлять расчеты в национальных валютах – согласно стратегии развития банка на 2022–2026 гг. около 30% средств должно быть привлечено на внутренних рынках.