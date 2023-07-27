О чем Владимир Путин говорил с первыми гостями саммита «Россия – Африка»В преддверии форума он провел встречи с премьером Эфиопии, главой банка БРИКС и президентом Египта
Сегодня в Санкт-Петербурге открывается второй саммит «Россия – Африка». Сам факт его проведения должен, вероятно, подтвердить, что Москва апеллирует к «глобальному Югу» не только с трибун международных организаций, но и готова вести с его представителями конкретные переговоры. Перед началом форума, 26 июля, президент России провел серию предшествующих саммиту встреч. В Константиновском дворце Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Затем провел переговоры с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Первые с континента
Встреча Путина и российской делегации с Ахмедом и делегацией африканской страны проходила в Голубом зале дворца. Президент поприветствовал эфиопскую делегацию и поблагодарил за участие в саммите «Россия – Африка». «Мы только что с господином премьер-министром вспомнили о том, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад», – сказал Путин.
К встрече (которую, к слову, до 25 июля не анонсировали) подготовились основательно. Путин отметил, что к визиту премьера Эфиопии подготовили пакет документов, среди которых межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами. Еще полтора десятка документов в работе.
Ахмед поблагодарил Путина за теплый прием. Он отметил, что впервые находится в Санкт-Петербурге. «Я знаю о близости, связи России с моей страной с точки зрения культуры, дипломатии, политики, – отметил он. – У нас действительно давняя история, и мы проходили сложные моменты вместе».
По его словам, есть договоренности обсудить вопросы технологий, безопасности, экономического сотрудничества, торговли. «Кроме того, мы крайне заинтересованы в обсуждении с вами как с братской страной развития наших двусторонних отношений и региональных вопросов», – сказал он. После этого переговоры проходи ли в закрытом режиме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что после переговоров в составе делегаций Путин и Ахмед проведут встречу тет-а-тет.
Слово БРИКС
Сразу после переговоров (до которых журналисты допущены не были) Путин провел встречу с экс-президентом Бразилии, президентом Нового банка развития, учрежденного странами БРИКС, Дилмой Роуссефф. Они проходили в Овальном зале Константиновского дворца. Путин очень тепло поприветствовал Роуссефф, сказал, что помнит общение со времен ее президентства, и поздравил с назначением на пост главы Нового банка развития (это произошло в марте 2023 г.).
Путин очень тепло поприветствовал Роуссефф, сказал, что помнит общение со времен ее президентства, и поздравил с назначением на пост главы Нового банка развития (это произошло в марте 2023 г.). Путин напомнил, что в 2014 г. они вместе стояли у истоков создания этого банка и, по его мнению, Роуссефф использует весь свой опыт для его развития.
«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», – отметил Путин. По его словам, члены БРИКС «не «дружат» против кого-то, они работают в интересах друг друга», в том числе и в финансовой сфере.
Россия является «хорошим участником» Нового банка развития, исполняя все обязательства. Он отметил, что ему известно, что сейчас стоит вопрос о ликвидности банка: «Здесь есть некоторые идеи, которые исходят от вас, от вашего персонала, и мы это поддержим». По словам Путина, между странами БРИКС развиваются расчеты в национальных валютах и банк мог бы сыграть заметную роль «в развитии направлений нашей совместной деятельности».
Роуссефф вспомнила, что в 2013 г. была в Константиновском дворце, когда здесь проходил саммит G20. Сейчас же наблюдаются кризисные тенденции для стран развитого мира, а развивающийся мир сталкивается с задолженностями. Поэтому саммит «Россия – Африка» важен для тех, кто заинтересован в развитии «глобального Юга».
Она подтвердила, что Россия действительно является для банка важным партнером и исполняет свои обязательства. По ее словам, действительно банк сейчас сталкивается с рядом проблем, прежде всего это касается ликвидности. При этом она заявила, что эта финансовая структура должна сыграть «важную роль в становлении многополярного полицентричного мира». По ее словам, нужно быть настроенными на привлечение средств на рынках стран-партнеров, что нет препятствий для развивающихся стран осуществлять расчеты в национальных валютах – согласно стратегии развития банка на 2022–2026 гг. около 30% средств должно быть привлечено на внутренних рынках.
Важно привлекать средства в разных валютах, а не только в долларах или евро, констатировала Роуссефф. «Мы очень хорошо знаем о трудностях, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в вопросе привлечения средств. Им требуются ресурсы для финансирования инфраструктурных проектов, выстраивания цифровой и социальной логистики и решения задач в области защиты окружающей среды», – отметила глава банка. Она приветствовала проведение саммита, поскольку известно, что страны Африки зачастую остаются без необходимой поддержки: «Все сосредотачиваются на вопросах задолженности, игнорируя, что им нужны ресурсы. И кажется неприемлемым навязывать им условия в обмен на финансирование, как это делается международными организациями».
По словам Роуссефф, ближайший саммит БРИКС, который пройдет 22–24 августа (Путин будет в нем участвовать по ВКС. – «Ведомости»), будет очень важным в том числе и для банка, поскольку в приоритете будут вопросы расширения организации за счет новых развивающихся стран.
Вечернее общение
Завершала рабочий день Владимира Путина встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси также в Овальном зале. Путин напомнил, что Сиси в 2019 г. возглавлял Афросоюз и «тогда практически были основателем этого формата [«Россия – Африка»], а сейчас вы председательствуете в проекте по экономическому развитию Африки».
Путин напомнил, что через месяц Россия и Египет отмечают 80-летие установления дипломатических отношений между нашими странами: «И за эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус». У двух стран проекты в области энергетики, в частности по строительству атомной электростанции. «В прошлом году товарооборот вырос на 28,8%, по нашей статистике; за пять месяцев текущего года прибавил еще 7% к базе прошлого года. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет», – сказал Путин.
Сиси поблагодарил Путина за подготовку к саммиту и за прием. «Мы всегда с позитивом относимся ко всем инициативам и приглашениям, в том числе и с вашей стороны, которые касаются многостороннего сотрудничества и взаимодействия на Африканском континенте.
Разумеется, мы держим в поле зрения и сотрудничество в двусторонней сфере», – сказал президент Египта. Он также отметил, что основополагающим проектом сотрудничества является проект атомной электростанции «Эль-Дабаа». «Другой момент – это создание российской промышленной зоны», – отметил Сиси.
Почему они
В Эфиопии ширятся выступления фермеров, требующих доступа к минеральным удобрениям, которых у правительства крайне недостаточно, говорит замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. Накануне из Джибути было доставлено 60 000 т минеральных удобрений, но такой объем вопрос, конечно же, не закроет, продолжает эксперт. Поэтому интерес эфиопского премьера к контактам с таким крупным поставщиком удобрений, как Россия, легко объясним, несмотря на давление со стороны западных стран, говорит Шеповаленко.
Эфиопия, несмотря на проблемы с продовольственной безопасностью, – индустриализирующаяся страна с быстро развивающейся экономикой. Между странами возможно расширение военно-технического сотрудничества, в Эфиопии растет средний класс и развивается финтех, так что одними удобрениями российско-эфиопские отношения не могут ограничиться, заключает эксперт.
С руководителем Банка БРИКС с большой долей вероятности Путин обсуждал введение единой валюты объединения, работа по которой уже ведется с другими африканскими странами, отметил научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки Рахимбек Бобохонов.
Что же касается Египта, то эта страна, будучи ключевым партнером Москвы в Африке, покупает у России большое количество зерновых, развивает военное сотрудничество с ней, в Египте будет построена первая российская АЭС в Африке. В условиях отмены зерновой сделки Москва и Каир, уверен Бобохонов, разработают новые логистические пути по поставке зерновых, сделав торговлю ими независимой от британских и американских страховых компаний. С Эфиопией, как с мощной региональной страной, продолжает Бобохонов, российское руководство может обсудить вопросы поставок продовольствия, гуманитарную сферу и более глубокие варианты сотрудничества, в том числе и в области атомной энергетики.
Второй саммит «Россия – Африка» пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Первый саммит проходил в 2019 г. в Сочи. Во вторник, 25 июля, помощник президента Юрий Ушаков рассказывал журналистам, что свое участие в саммите подтвердили делегации 49 из 54 африканских стран. Причем больше половины из них, 27 стран, на уровне первых и вторых лиц государств, сказал он. Ушаков отмечал, что саммит удается провести, «несмотря на противодействие западных стран, несмотря на оказываемое давление, очень жесткое порой».
На вопрос журналистов о том, с чем связано, что на нынешний саммит приехало почти в два раза меньше глав государств Африки по сравнению с 2019 г., Песков ответил, что «во многом это связано с рабочими планами глав государств». «Но это и неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции и других государств. Через их диппредставительства были попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их участию в форуме. Это действительно факт. Он совершенно возмутительный. Но это никоим образом не помешает проведению саммита», – сказал Песков.