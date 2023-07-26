Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Эфиопии

Владимир Путин начал встречу с премьер-министром ЭфиопииПереговоры проходят в Голубом зале Константиновского дворца
Владимир Путин начал встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча проходит в составе делегаций двух стран. Затем президент России и премьер-министр Эфиопии продолжат свое общение за рабочим завтраком один на один.
До вечера Владимир Путин проведет отдельную встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. А завершится рабочий день президента России общением с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. «С ним будет беседа один на один. Затем рабочий обед», – говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Со стороны России в составе делегации министр энергетики Николай Шульгинов, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава «Росатома» Алексей Лихачев, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в Эфиопии Евгений Терехин, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.
В начале переговоров Путин высоко оценил многолетние связи между Россией и Эфиопией и поблагодарил за участие в саммите. По словам российского лидера, взаимодействие с Эфиопией основано на принципах взаимного уважения и учитывает интересы друг друга.
«Мы только что с господином премьер-министром вспомнили о том, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату», – подчеркнул президент. Путин отметил, что сегодня есть возможность обсудить вопросы двусторонней, международной повестки.
Путин сказал, что к визиту подготовили пакет документов, среди которых соглашения по информационной безопасности, воздушному сообщению и т. д. Кроме того, подготовлена дорожная карта по использованию атомной энергетики. Также ведется работа над полутора десятками соглашений, добавил президент России.