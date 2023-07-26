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Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Эфиопии

Переговоры проходят в Голубом зале Константиновского дворца
Елена Мухаметшина
Фотохост-агентство ТАСС

Владимир Путин начал встречу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Встреча проходит в составе делегаций двух стран. Затем президент России и премьер-министр Эфиопии продолжат свое общение за рабочим завтраком один на один.

До вечера Владимир Путин проведет отдельную встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. А завершится рабочий день президента России общением с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. «С ним будет беседа один на один. Затем рабочий обед», – говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Со стороны России в составе делегации министр энергетики Николай Шульгинов, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, глава «Росатома» Алексей Лихачев, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в Эфиопии Евгений Терехин, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

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В начале переговоров Путин высоко оценил многолетние связи между Россией и Эфиопией и поблагодарил за участие в саммите. По словам российского лидера, взаимодействие с Эфиопией основано на принципах взаимного уважения и учитывает интересы друг друга.

«Мы только что с господином премьер-министром вспомнили о том, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату», – подчеркнул президент. Путин отметил, что сегодня есть возможность обсудить вопросы двусторонней, международной повестки.

Путин сказал, что к визиту подготовили пакет документов, среди которых соглашения по информационной безопасности, воздушному сообщению и т. д. Кроме того, подготовлена дорожная карта по использованию атомной энергетики. Также ведется работа над полутора десятками соглашений, добавил президент России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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