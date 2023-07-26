Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Эфиопии

«Мы только что с господином премьер-министром вспомнили о том, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад. Недавно мы отметили эту дату», – подчеркнул президент. Путин отметил, что сегодня есть возможность обсудить вопросы двусторонней, международной повестки.