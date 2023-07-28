Руководитель ФАС Шаскольский заявил об отсутствии кризиса на топливном рынке
В России нет кризиса на рынке топлива, рост цен является временным. Об этом журналистам заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на полях форума «Россия – Африка».
«Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется. Меры все необходимые принимаются», – указал Шаскольский (цитата по «РИА Новости»).
Он также уточнил, что ФАС подписала приказ об увеличении нормативов продаж топлива на бирже. Согласно документу, предлагается на 1 п. п. повысить нормативы продаж бензина – до 13% и дизельного топлива – до 9,5%.
Ранее Минэнерго предложило ограничить количество экспортеров бензина, позже это предложение поддержал вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов 24 июля. Помимо этого власти прорабатывают вопросы квотирования экспорта из России нефтепродуктов.
На фоне заявлений ФАС и Минэнерго цены на бензин начали снижение. 25 июля стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на бирже по итогам основной торговой сессии впервые снизилась с начала июля – до 62 262 руб./т и до 69 013 руб./т соответственно.