Руководитель ФАС Шаскольский заявил об отсутствии кризиса на топливном рынке

На фоне заявлений ФАС и Минэнерго цены на бензин начали снижение. 25 июля стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на бирже по итогам основной торговой сессии впервые снизилась с начала июля – до 62 262 руб./т и до 69 013 руб./т соответственно.