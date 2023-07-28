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Экономика

Руководитель ФАС Шаскольский заявил об отсутствии кризиса на топливном рынке

Ведомости

В России нет кризиса на рынке топлива, рост цен является временным. Об этом журналистам заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на полях форума «Россия – Африка».

«Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется. Меры все необходимые принимаются», – указал Шаскольский (цитата по «РИА Новости»).

Он также уточнил, что ФАС подписала приказ об увеличении нормативов продаж топлива на бирже. Согласно документу, предлагается на 1 п. п. повысить нормативы продаж бензина – до 13% и дизельного топлива – до 9,5%.

Ранее по теме: Биржевые цены на бензин перешли к снижению впервые с начала июля

Ранее Минэнерго предложило ограничить количество экспортеров бензина, позже это предложение поддержал вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов 24 июля. Помимо этого власти прорабатывают вопросы квотирования экспорта из России нефтепродуктов.

На фоне заявлений ФАС и Минэнерго цены на бензин начали снижение. 25 июля стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на бирже по итогам основной торговой сессии впервые снизилась с начала июля – до 62 262 руб./т и до 69 013 руб./т соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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