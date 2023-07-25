Биржевые цены на бензин перешли к снижению впервые с начала июля
Стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 на бирже по итогам основной торговой сессии впервые снизилась с начала июля, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Стоимость АИ-92 25 июля в европейской части России снизилась на 2,49% до 62 262 руб./т, цена АИ-95 – на 1,3% до 69 013 руб./т.
Вчера стоимость бензина марки АИ-92 выросла за день на 0,55% до 64 879 руб./т, а цена АИ-95 – на 0,21% до 69 925 руб./т.
Цены на бензин падают на фоне заявлений, сделанных Минэнерго и ФАС России. Минэнерго предложило ограничить количество экспортеров бензина, позже это предложение поддержал вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов 24 июля.
Кроме того, ФАС России подготовила проект постановления об увеличении нормативов продаж топлива на бирже и направила его в правительство. Согласно документу, служба предлагает повысить на 1 п. п. нормативы продаж бензина для всех компаний, которые получают выплаты по демпферу, – до 13% и дизельного топлива – до 9,5%. В ведомстве уточнили, что изменения коснутся только спотового рынка.