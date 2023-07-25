Биржевые цены на бензин перешли к снижению впервые с начала июля

Кроме того, ФАС России подготовила проект постановления об увеличении нормативов продаж топлива на бирже и направила его в правительство. Согласно документу, служба предлагает повысить на 1 п. п. нормативы продаж бензина для всех компаний, которые получают выплаты по демпферу, – до 13% и дизельного топлива – до 9,5%. В ведомстве уточнили, что изменения коснутся только спотового рынка.