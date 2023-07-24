Новак поддержал предложение по ограничению числа экспортеров бензина

21 июля вице-премьер сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже.