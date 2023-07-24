Новак поддержал предложение по ограничению числа экспортеров бензина
Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина, сообщила пресс-служба правительства.
Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. В пресс-службе кабмина уточнили, что зампред также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива.
Ранее 24 июля о том, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров топлива для борьбы с серым экспортом, сообщил «Коммерсантъ». По сведениям источников газеты, в рамках ограничения обсуждается введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Минэнерго направило соответствующие предложения Новаку.
Зампред 30 июня поручал Минэнерго совместно с ФАС принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов. Тогда же он поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов.
21 июля вице-премьер сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже.