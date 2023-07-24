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Экономика

Новак поддержал предложение по ограничению числа экспортеров бензина

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина, сообщила пресс-служба правительства.

Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. В пресс-службе кабмина уточнили, что зампред также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива.

Ранее 24 июля о том, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров топлива для борьбы с серым экспортом, сообщил «Коммерсантъ». По сведениям источников газеты, в рамках ограничения обсуждается введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Минэнерго направило соответствующие предложения Новаку.

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Зампред 30 июня поручал Минэнерго совместно с ФАС принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов. Тогда же он поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов.

21 июля вице-премьер сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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