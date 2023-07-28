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Экономика

Трехсторонняя комиссия поддержала повышение МРОТа на 18,5%

Ведомости

Российская трехсторонняя комиссия поддержала предложение Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 г. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с повышением минимального размера оплаты труда", согласно которому с 1 января 2024 г. МРОТ увеличится на 18,5% до 19 242 руб.», – сказали агентству в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

При этом соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%. Принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 млн россиян, добавили в аппарате.

Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Минтруд РФ представил его на общественное обсуждение в начале июля.

В этом же законопроекте министерство предложило с 1 января 2025 г. приблизить МРОТ к медианной зарплате. В ведомстве хотят увеличить утвержденное соотношение показателей с 42 до 48%.

Медианная зарплата подразумевает среднестатистическую зарплату в стране. Показатель означает, что половина рабочих мест оплачивается ниже этого значения, а другая половина — выше. По данным Росстата, в 2022 г. она была равна 40 368 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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