Трехсторонняя комиссия поддержала повышение МРОТа на 18,5%
Российская трехсторонняя комиссия поддержала предложение Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 г. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Члены комиссии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с повышением минимального размера оплаты труда", согласно которому с 1 января 2024 г. МРОТ увеличится на 18,5% до 19 242 руб.», – сказали агентству в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
При этом соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 47,7%. Принятие законопроекта поспособствует повышению заработной платы около 4,8 млн россиян, добавили в аппарате.
Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Минтруд РФ представил его на общественное обсуждение в начале июля.
В этом же законопроекте министерство предложило с 1 января 2025 г. приблизить МРОТ к медианной зарплате. В ведомстве хотят увеличить утвержденное соотношение показателей с 42 до 48%.
Медианная зарплата подразумевает среднестатистическую зарплату в стране. Показатель означает, что половина рабочих мест оплачивается ниже этого значения, а другая половина — выше. По данным Росстата, в 2022 г. она была равна 40 368 руб.