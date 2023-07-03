Минтруд предложил изменить соотношение МРОТ и медианной зарплаты

МРОТ – один из важных инструментов в поддержке благосостояния населения, и его повышение в совокупности с мерами соцподдержки поможет снизить уровень бедности в стране, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и соцзащиты 19 мая. Ранее Росстат сообщал, что число граждан с доходами ниже границы бедности в 2022 г. составило 15,3 млн человек (10,5% от всего населения) – это минимум за все время наблюдений (ведутся с 1992 г.).