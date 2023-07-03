Минтруд предложил изменить соотношение МРОТ и медианной зарплаты

Минтруд предложил изменить соотношение МРОТ и медианной зарплатыВедомство также подготовило план индексации минимальной оплаты труда на 18,5%
Минтруд предложил с 1 января 2025 г. приблизить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате. В ведомстве хотят увеличить утвержденное соотношение показателей с 42% до 48%. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Документ также закрепляет ранее анонсированную индексацию МРОТ на 18,5% с начала следующего года.
Медианная зарплата фактически подразумевает среднестатистическую зарплату в стране. Показатель означает, что половина рабочих мест оплачивается ниже этого значения, а другая половина — выше. В 2022 г. она была равна 40 368 руб., ранее сообщил Росстат. С 2021 г. МРОТ устанавливался на уровне 42% от медианной зарплаты, но из-за роста цен этот метод было решено не использовать до начала 2025 г.
«По поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 г. МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 руб.», – сообщил глава ведомства Антон Котяков (его слова передает пресс-служба). С 2025 г. расчет МРОТ должен вернуться к методике, подразумевающей зависимость от медианной заработной платы, добавил он. Чтобы сохранить опережающие темпы роста, министерство предлагает с 2025 г. изменить то соотношение показателей «и определить его на уровне не ниже 48%».
Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд руб., из внебюджетного сектора – 47,4 млрд руб., уточнили в Минтруде. По данным ведомства, изменения позволят обеспечить рост заработных плат для 4,8 млн работников. Кроме того, МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному.
На 1 января 2023 г. МРОТ был установлен на уровне 16 242 руб., с 1 января 2024 г. МРОТ будет составлять 19 242 руб.
МРОТ – один из важных инструментов в поддержке благосостояния населения, и его повышение в совокупности с мерами соцподдержки поможет снизить уровень бедности в стране, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и соцзащиты 19 мая. Ранее Росстат сообщал, что число граждан с доходами ниже границы бедности в 2022 г. составило 15,3 млн человек (10,5% от всего населения) – это минимум за все время наблюдений (ведутся с 1992 г.).
Ситуация с бедностью в разных регионах отличается, подчеркнула вице-премьер, показатель варьируется от 4,5% в Санкт-Петербурге до 30,5% в Ингушетии. Федеральная граница бедности в 2022 г. составила 13 545 руб., но у регионов есть и отдельные планки. Голикова добавила, что по итогам 2022 г. Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Коми, Оренбургская область и Ненецкий автономный округ не достигли показателей по снижению бедности. А в Ингушетии, Хакасии, Адыгее и Туве зафиксирован ее рост.
МРОТ больше влияет на зарплаты в бюджетном секторе, однако он является своего рода триггером, который подтягивает общий уровень зарплат в стране, отмечал ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. В нынешних условиях есть некая конкуренция между бюджетным и коммерческим сектором – рост зарплат в одном приводит к их увеличению в другом, пояснил экономист.