В МИД РФ заявили о росте товарооборота с Арменией на 86% за пять месяцев 2023 года
В первые пять месяцев 2023 г. товарооборот России и Армении вырос на 86%. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
«Наблюдаем положительную динамику и в этом году: за январь – май торговля выросла на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., составив $2,3 млрд», – сказал Гончар, отметив, что в прошлом году товарооборот побил все рекорды и достиг $5 млрд руб.
Он добавил, что в 3,3 раза вырос экспорт Армении в Россию, что также является рекордным показателем. По его словам, это позволяет говорить о приоритетности российского рынка для армянских производителей.
Россия ожидает дальнейшего роста товарооборота, в том числе благодаря расширению пропускной способности МАПП «Верхний Ларс», отметил Гончар. «Почти половина всех иностранных капиталовложений в республиканскую экономику – из России. Крупнейшими налогоплательщиками в первом полугодии стали экономоператоры с российским участием – Зангезурский медно-молибденовый комбинат и "Газпром Армения"», – рассказал глава департамента.
В июле газета Financial Times сообщила, что экспорт автомобилей из Армении в Россию увеличился с $800 000 в январе 2022 г. до порядка $180 млн в январе 2023 г. Газета связывала такую динамику с реэкспортом товаров в РФ, который начался на фоне введения западных санкций, отмечает издание.