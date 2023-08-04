В МИД РФ заявили о росте товарооборота с Арменией на 86% за пять месяцев 2023 года

«Наблюдаем положительную динамику и в этом году: за январь – май торговля выросла на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., составив $2,3 млрд», – сказал Гончар, отметив, что в прошлом году товарооборот побил все рекорды и достиг $5 млрд руб.