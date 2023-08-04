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Экономика

В МИД РФ заявили о росте товарооборота с Арменией на 86% за пять месяцев 2023 года

Ведомости

В первые пять месяцев 2023 г. товарооборот России и Армении вырос на 86%. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

«Наблюдаем положительную динамику и в этом году: за январь – май торговля выросла на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., составив $2,3 млрд», – сказал Гончар, отметив, что в прошлом году товарооборот побил все рекорды и достиг $5 млрд руб.

Он добавил, что в 3,3 раза вырос экспорт Армении в Россию, что также является рекордным показателем. По его словам, это позволяет говорить о приоритетности российского рынка для армянских производителей.

Ранее по теме: СМИ сообщили о резком росте экспорта автомобилей из Армении в Россию

Россия ожидает дальнейшего роста товарооборота, в том числе благодаря расширению пропускной способности МАПП «Верхний Ларс», отметил Гончар. «Почти половина всех иностранных капиталовложений в республиканскую экономику – из России. Крупнейшими налогоплательщиками в первом полугодии стали экономоператоры с российским участием – Зангезурский медно-молибденовый комбинат и "Газпром Армения"», – рассказал глава департамента.

В июле газета Financial Times сообщила, что экспорт автомобилей из Армении в Россию увеличился с $800 000 в январе 2022 г. до порядка $180 млн в январе 2023 г. Газета связывала такую динамику с реэкспортом товаров в РФ, который начался на фоне введения западных санкций, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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