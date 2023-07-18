СМИ сообщили о резком росте экспорта автомобилей из Армении в Россию

Отмечается, что в Армении нет собственного производства автомобилей, но несмотря на это поставки увеличились после начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. Это может быть связано с реэкспортом товаров в РФ, который начался на фоне введения западных санкций, отмечает издание.