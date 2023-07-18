СМИ сообщили о резком росте экспорта автомобилей из Армении в Россию
Экспорт автомобилей из Армении в Россию увеличился с $800 000 в январе 2022 г. до порядка $180 млн в январе 2023 г. Об этом сообщила газета Financial Times.
Отмечается, что в Армении нет собственного производства автомобилей, но несмотря на это поставки увеличились после начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. Это может быть связано с реэкспортом товаров в РФ, который начался на фоне введения западных санкций, отмечает издание.
В феврале директор департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова рассказала «Ведомостям», что группа начала ввозить новые легковые автомобили по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям – продавцам машин.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада. В сентябре механизм продлили на 2023 г.