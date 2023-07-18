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Экономика

СМИ сообщили о резком росте экспорта автомобилей из Армении в Россию

Ведомости

Экспорт автомобилей из Армении в Россию увеличился с $800 000 в январе 2022 г. до порядка $180 млн в январе 2023 г. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что в Армении нет собственного производства автомобилей, но несмотря на это поставки увеличились после начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. Это может быть связано с реэкспортом товаров в РФ, который начался на фоне введения западных санкций, отмечает издание.

В феврале директор департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова рассказала «Ведомостям», что группа начала ввозить новые легковые автомобили по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям – продавцам машин.

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Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада. В сентябре механизм продлили на 2023 г.

13 марта Минпромторг включил в список параллельного импорта еще несколько автомобилей зарубежных марок, в частности Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia. До обновления перечня в Россию уже ввозились Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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