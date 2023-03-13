Минпромторг расширил список автомобилей для ввоза по параллельному импорту
Минпромторг включил в список параллельного импорта еще несколько автомобилей зарубежных марок, следует из письма ведомства в адрес ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) (есть у «Ведомостей»). В список вошли Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, Hyundai, Kia и Dacia.
С мая 2022 г. в списке уже было 50 других автомобильных марок. В их числе Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Tesla, ISUZU и др.
Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на Минпромторг сообщили, что ведомство включило в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, продукцию IKEA, производителей одежды, косметики и парфюмерии Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent. Также разрешен параллельный импорт в Россию продукции брендов игрушек Hasbro, Mattel, Nintendo, моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), уточнили в Минпромторге.
Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада. В сентябре механизм продлили на 2023 г.