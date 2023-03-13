Минпромторг расширил список автомобилей для ввоза по параллельному импорту

Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на Минпромторг сообщили, что ведомство включило в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, продукцию IKEA, производителей одежды, косметики и парфюмерии Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent. Также разрешен параллельный импорт в Россию продукции брендов игрушек Hasbro, Mattel, Nintendo, моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), уточнили в Минпромторге.