Минпромторг разрешил параллельный импорт товаров IKEA

По словам источника газеты в одном из маркетплейсов, одежда Tommy Hilfiger появится на полках магазинов быстрее всего — сразу после вступления приказа в силу. Товары других брендов одежды и косметики ожидаются в России приблизительно в середине лета, закупки по ним уже готовятся, уточнил собеседник. Он добавил, что продукцию IKEA, технику и игрушки, включенные в перечень для параллельного импорта, можно будет найти в РФ уже в конце мая — начале июня.