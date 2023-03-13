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Минпромторг разрешил параллельный импорт товаров IKEA

Ведомости

Минпромторг включил в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, продукцию IKEA и др. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Кроме того, в перечень вошли производители одежды, косметики и парфюмерии, в частности Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent. Также разрешен параллельный импорт в Россию продукции брендов игрушек Hasbro, Mattel, Nintendo, моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), уточнили в Минпромторге.

По словам источника газеты в одном из маркетплейсов, одежда Tommy Hilfiger появится на полках магазинов быстрее всего — сразу после вступления приказа в силу. Товары других брендов одежды и косметики ожидаются в России приблизительно в середине лета, закупки по ним уже готовятся, уточнил собеседник. Он добавил, что продукцию IKEA, технику и игрушки, включенные в перечень для параллельного импорта, можно будет найти в РФ уже в конце мая — начале июня.

В ведомстве пояснили, что стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей. Там также анонсировали изменение подхода к формированию списка в будущем: Минпромторг планирует включать в перечень не отдельные бренды, а их головные компании, то есть правообладателей.

Параллельный импорт предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В России эта мера начала действовать 29 марта 2022 г. в ответ на санкции Запада. В сентябре механизм продлили на 2023 г.

В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др. В августе Минпромторг также включил в него парфюмерную и косметическую продукцию брендов Redken, Valentino и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных