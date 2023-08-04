«Коммерсантъ»: Белоруссия ограничила поставки мяса птицы в Россию
Белоруссия с 1 августа ограничила экспорт продукции во все страны, кроме Китая. Об этом узнал «Коммерсантъ» от собственных источников в отрасли. Меру объясняют необходимостью насыщения собственного спроса на курятину.
О приостановлении выдачи сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей говорится в имеющихся у «Коммерсанта» копиях документов департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны. В этих же письмах указано, что ограничения не коснутся продукции группы компаний «Серволюкс агро» (бренд «Петруха»).
Белоруссия является одним из основных поставщиков мяса птицы в Россию. Эксперты «Коммерсанта» ожидают, что ограничения поставок со стороны Минска могут привести к росту стоимости курятины в России, который наблюдается с конца 2022 г.
Однако реальной причиной может быть предполагаемый птичий грипп, который, по данным двух собеседников «Коммерсанта», распространился на отдельных производствах.
В Россельхознадзоре изданию сообщили, что не получали от белорусской стороны сообщений об ограничении поставок и возникновении очагов эпизоотии. В ведомстве отметили, что российские производители полностью справляются со спросом на внутреннем рынке, а избыточные объемы экспортируют, в том числе в Белоруссию.
О росте цен на мясо бройлера указывали эксперты «Ведомостей». Аналитики рынка объясняли ситуацию увеличением экспортных поставок. По словам старшего партнера AD Libitum Андрея Соколова, снижение курса рубля делает российскую продукцию более привлекательной на внешнем рынке.