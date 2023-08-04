«Коммерсантъ»: Белоруссия ограничила поставки мяса птицы в Россию

В Россельхознадзоре изданию сообщили, что не получали от белорусской стороны сообщений об ограничении поставок и возникновении очагов эпизоотии. В ведомстве отметили, что российские производители полностью справляются со спросом на внутреннем рынке, а избыточные объемы экспортируют, в том числе в Белоруссию.