Мясо бройлера продолжает дорожать

Мясо бройлера продолжает дорожатьАналитики объясняют это наращиванием ростом экспортных поставок российской курятины
Стоимость тушки бройлера в оптовом сегменте продолжает расти, несмотря на окончание майских праздников. Об этом свидетельствует данные ценового мониторинга агентства AD Libitum. На неделе по 21 мая, тушка выросла на 1% до 160 руб. за кг, что выше на 17% по сравнению с аналогичной ценой прошлого года. На 3% до 265 руб. за кг за неделю подорожало куриное филе, а также крыло — на 3% до 180 руб. за кг.
Аналитики агентства пишут, что «процесс не является сезонным, так что в данный момент трудно прогнозировать момент стабилизации». В предыдущие годы тушка бройлера падала в цене сразу после пикового спроса перед и во время майских праздников.
Сейчас тушки бройлера стоят даже дороже сопоставимых позиций в связанном рынке свинины. Полутуши этого вида мяса за неделю подешевели на 1% до 154 руб. за кг, окорок — на 1% до 230 руб. за кг, лопатка — на 1% до 223 руб. за кг.
Основное объяснение ситуации — рост экспортных поставок, говорит старший партнер AD Libitum Андрей Соколов. По его словам, снижение курса рубля делает российскую продукцию более привлекательной на внешнем рынке. С 31 декабря 2022 года по 19 мая 2023 года доллар подорожал с 70,3 до 80 руб.
Увеличение отгрузок на внешние рынки можно наблюдать каждый месяц с начала этого года. Агентство ИМИТ приводит информацию, что в январе 2023 года экспорт птицы в страны дальнего зарубежья составил 16 500 т, в феврале — 18 700 т. (против 17 100 т и 20 400 т соответственно в 2022 году). В марте экспортные показатели превысили уровень прошлого года, говорится в мониторинге Национального союза птицеводов — 24 479 т против 22 825 годом ранее. Крупные экспортоориентированные компании, отгружая часть продукции на экспорт, удерживают внутренние цены от падения, поскольку снижают предложение на российском рынке, заключает Соколов.
Крупнейшие экспортеры продукции птицеводства России — ГАП «Ресурс» и «Черкизово», свидетельствуют данные ИМИТ за 2022 год. На их долю пришло 62% всего российского экспорта. В ГАП «Ресурс» отказались от комментариев. Представитель «Черкизово» заявил, что экспорт больше влияет на стоимость филе грудки и крыльев, чем тушки. По его словам в первом квартале группа за счет Китая и Вьетнама, а также стран постсоветского пространства, увеличила внешние отгрузки на 15%.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что ситуация, когда тушки бройлера в моменте стоят дороже свинины, объясняется быстром ростом производства свинины в сельхозорганизациях, уверен Юшин. По данным Росстата, за 4 месяца 2023 года выпуск в живом весе свиней вырос на 6,3% до 1,7 млн т, тогда как птицы — на 2,4% до 2,1 млн т. Дополнительные объемы при закрытых рынках Китая и Японии давят на внутренние цены на этот вид мяса, объясняет Юшин.
Кроме того, продолжает он, тушка бройлера, в отличии от полутуш, — популярный товар в ритейле и является трафикообразующим. Так что сети нередко продают ее с минимальной наценкой и иногда даже по цене ниже закупочной, что поддерживает на нее высокий спрос и периодически толкает цены вверх, объясняет Юшин. Еще одна возможная причина необычной ситуации с ценами — проблемы с запчастями на оборудование для убоя и обвалки бройлера и ростом затрат на них в результате санкций и ухода ряда компаний, добавляет Соколов. В конце апреля «Ведомости» сообщали, что «Росптицесоюз» опасается проблем с переработкой птицы по указанным причинам. В частности, поставки и сервисное обслуживание уже прекратила голландская компания Meyn.
Ситуация может вернуться в привычное русло после того, как мясопереработчики сместят свой спрос в сторону свинины, что снизит спрос на птицу, прогнозирует Юшин. С ним соглашается Андрей Соколов, которые называет тенденцию «краткосрочной». По его мнению, первыми на нее отреагируют производители колбасных изделий и мясных деликатесов, увеличив в рецептуре долю относительно недорогой свинины, что уже приведет к снижению цен на птицу. Затем тенденция дойдет и до полок магазинов, заключает Соколов.