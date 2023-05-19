Мясо бройлера продолжает дорожать

Кроме того, продолжает он, тушка бройлера, в отличии от полутуш, — популярный товар в ритейле и является трафикообразующим. Так что сети нередко продают ее с минимальной наценкой и иногда даже по цене ниже закупочной, что поддерживает на нее высокий спрос и периодически толкает цены вверх, объясняет Юшин. Еще одна возможная причина необычной ситуации с ценами — проблемы с запчастями на оборудование для убоя и обвалки бройлера и ростом затрат на них в результате санкций и ухода ряда компаний, добавляет Соколов. В конце апреля «Ведомости» сообщали, что «Росптицесоюз» опасается проблем с переработкой птицы по указанным причинам. В частности, поставки и сервисное обслуживание уже прекратила голландская компания Meyn.