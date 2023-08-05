Минсельхоз сообщил о полном обеспечении свининой внутреннего рынка России

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен 2015-2022 гг. сообщили о росте цен на товарную свинину с начала текущей недели на 7%, до 148 руб. за кг, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Показатель стал рекордным за последние восемь лет.