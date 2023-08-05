Газета
Экономика

Минсельхоз сообщил о полном обеспечении свининой внутреннего рынка России

Ведомости

Российский рынок полностью обеспечен свининой. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, передает ТАСС.

«Ценовая динамика по свинине стабильна и обусловлена сезонным фактором и увеличением спроса на эту продукцию», – пояснили в ведомстве. 

Там добавили, что за первые шесть месяцев 2023 г. производство парной, остывшей или охлажденной свинины составило 1,6 млн т, увеличившись на 8,3% по сравнению с тем же периодом 2022 г. 

В министерстве отметили, что росту объемов производства свинины способствует положительная динамика в животноводстве. В первом полугодии 2023 г. производство свиней на убой увеличилось на 4,7%, до 2,8 т. Это связано в том числе с развитием инвестиционных проектов в отрасли, пояснили в Минсельхозе. В ведомстве ожидают сохранения позитивной динамики по итогам 2023 г. 

Цена на свинину вслед за курицей достигла рекордных значений за 8 лет

Участники рынка связывают это с высоким спросом

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен 2015-2022 гг. сообщили о росте цен на товарную свинину с начала текущей недели на 7%, до 148 руб. за кг, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Показатель стал рекордным за последние восемь лет.

В материалах Ad Libitum отмечается, что резкое увеличение стоимости связано с нехваткой объема для удовлетворения спроса в канале крупного опта и мясопереработки. По прогнозам агентства, цены на свинину продолжат расти до середины августа.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных