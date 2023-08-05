Минсельхоз сообщил о полном обеспечении свининой внутреннего рынка России
Российский рынок полностью обеспечен свининой. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, передает ТАСС.
«Ценовая динамика по свинине стабильна и обусловлена сезонным фактором и увеличением спроса на эту продукцию», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что за первые шесть месяцев 2023 г. производство парной, остывшей или охлажденной свинины составило 1,6 млн т, увеличившись на 8,3% по сравнению с тем же периодом 2022 г.
В министерстве отметили, что росту объемов производства свинины способствует положительная динамика в животноводстве. В первом полугодии 2023 г. производство свиней на убой увеличилось на 4,7%, до 2,8 т. Это связано в том числе с развитием инвестиционных проектов в отрасли, пояснили в Минсельхозе. В ведомстве ожидают сохранения позитивной динамики по итогам 2023 г.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен 2015-2022 гг. сообщили о росте цен на товарную свинину с начала текущей недели на 7%, до 148 руб. за кг, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Показатель стал рекордным за последние восемь лет.
В материалах Ad Libitum отмечается, что резкое увеличение стоимости связано с нехваткой объема для удовлетворения спроса в канале крупного опта и мясопереработки. По прогнозам агентства, цены на свинину продолжат расти до середины августа.