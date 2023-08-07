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Экономика

Правительство выделило дополнительный 1 млрд рублей на детский отдых

Ведомости

Еще 1 млрд руб. направят на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей в 2023 г. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование получат 16 регионов: Бурятия, Дагестан, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Омская, Рязанская, Самарская, Свердловская и Челябинская области. Планируется возвести не менее 40 некапитальных жилых строений вместимостью более 1500 человек, что позволит принимать дополнительно 7500 человек за сезон. Работы проведут в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В начале 2023 г. 26 организациям отдыха и оздоровления детей из 15 регионов также выделили 1 млрд руб. На эти деньги было построено около 50 помещений вместимостью почти 2500 мест, что увеличило количество отдыхающих детей на 12 000 человек за сезон. В 2023 г. по итогам программы в 30 регионах появится около 100 новых помещений, в которых ежегодно будут отдыхать больше 20 000 детей.

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В 2021 г. в России запустили программу детского туристического кешбэка. В 2022 г. меру продлили, однако из-за высокого спроса она завершилась досрочно. По программе было приобретено более 800 000 путевок на общую сумму 22 млрд руб., на карты россиян в виде кешбэка в совокупности вернулось свыше 10 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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