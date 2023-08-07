Правительство выделило дополнительный 1 млрд рублей на детский отдых

В начале 2023 г. 26 организациям отдыха и оздоровления детей из 15 регионов также выделили 1 млрд руб. На эти деньги было построено около 50 помещений вместимостью почти 2500 мест, что увеличило количество отдыхающих детей на 12 000 человек за сезон. В 2023 г. по итогам программы в 30 регионах появится около 100 новых помещений, в которых ежегодно будут отдыхать больше 20 000 детей.