Минздрав России поддержал увеличение акцизов на некоторую табачную продукцию
Министерство здравоохранения поддерживает предложение Минфина увеличить акцизы на сигареты и папиросы, стоимость пачки которых составляет более 200 руб. Об этом «Ведомостям» рассказал помощник министра Алексей Кузнецов.
Кузнецов отметил, что меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и сопутствующий рост цен на продукцию снижают потребление табака населением. При этом он добавил, что растут и поступления в бюджет. По его словам, полученные от увеличения акцизов средства планируется направлять на борьбу с гепатитом С.
«В связи с этим Минздравом России поддержан предложенный Минфином России подход, согласно которому предполагается внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., повышения ставки акцизов на сигары на 30%», – сообщил Кузнецов.
31 июля президент подписал закон, согласно которому ставка акцизов на алкоголь, табак, автомобили и другие подакцизные товары вырастет на 5% в 2024 г. и на 4% в 2025 и 2026 гг. В частности, поправки предусматривают повышение на 5% вместо 4% акцизов на сигареты и папиросы в 2024 г. Таким образом, ставка налога составит 2731 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 руб.