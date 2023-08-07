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Экономика

Минздрав России поддержал увеличение акцизов на некоторую табачную продукцию

Ведомости

Министерство здравоохранения поддерживает предложение Минфина увеличить акцизы на сигареты и папиросы, стоимость пачки которых составляет более 200 руб. Об этом «Ведомостям» рассказал помощник министра Алексей Кузнецов.

Кузнецов отметил, что меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и сопутствующий рост цен на продукцию снижают потребление табака населением. При этом он добавил, что растут и поступления в бюджет. По его словам, полученные от увеличения акцизов средства планируется направлять на борьбу с гепатитом С.

«В связи с этим Минздравом России поддержан предложенный Минфином России подход, согласно которому предполагается внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., повышения ставки акцизов на сигары на 30%», – сообщил Кузнецов.

Ранее по теме: Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на табак и крепкий алкоголь

31 июля президент подписал закон, согласно которому ставка акцизов на алкоголь, табак, автомобили и другие подакцизные товары вырастет на 5% в 2024 г. и на 4% в 2025 и 2026 гг. В частности, поправки предусматривают повышение на 5% вместо 4% акцизов на сигареты и папиросы в 2024 г. Таким образом, ставка налога составит 2731 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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