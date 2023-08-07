Минздрав России поддержал увеличение акцизов на некоторую табачную продукцию

31 июля президент подписал закон, согласно которому ставка акцизов на алкоголь, табак, автомобили и другие подакцизные товары вырастет на 5% в 2024 г. и на 4% в 2025 и 2026 гг. В частности, поправки предусматривают повышение на 5% вместо 4% акцизов на сигареты и папиросы в 2024 г. Таким образом, ставка налога составит 2731 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 руб.