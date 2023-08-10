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Экономика

Новые регионы впервые получат единую региональную субсидию

Ведомости

Минпромторг распределил 3,3 млрд руб. единой региональной субсидии на софинансирование развития промышленности в 2024 г. среди 73 субъектов РФ. Средства субсидии впервые получат Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, сообщила пресс-служба правительства.

«Единая региональная субсидия позволяет возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности, это эффективный и востребованный сегодня в регионах инструмент», – подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Всего на единую региональную субсидию на 2021–2024 гг. выделили 11,3 млрд руб.

Ранее по теме: Парламент одобрил создание свободной экономической зоны на новых территориях

21 июня Совет Федерации одобрил законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей. Согласно законопроекту, на новых территориях будет соблюдаться особый режим налогообложения и начисления страховых взносов. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, в зонах будут действовать пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% вместо 30%. Бизнесу в новых регионах могут предоставить и субсидии на банковские кредиты. Свободная экономическая зона будет действовать с 1 января 2024 г. до 31 января 2050 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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