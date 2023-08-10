Новые регионы впервые получат единую региональную субсидию

21 июня Совет Федерации одобрил законопроект о создании свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей. Согласно законопроекту, на новых территориях будет соблюдаться особый режим налогообложения и начисления страховых взносов. Среди предлагаемых льгот – нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, в зонах будут действовать пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% вместо 30%. Бизнесу в новых регионах могут предоставить и субсидии на банковские кредиты. Свободная экономическая зона будет действовать с 1 января 2024 г. до 31 января 2050 г.