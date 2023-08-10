Файзуллин рассказал о 160 участниках СЭЗ в новых регионах
Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории новых регионов России стали более 160 предприятий. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
«На сегодня более 160 участников. Начали отрабатывать форму регистрации соответствующей. Предприятия регистрируются в установленном законом порядке и начинают выходить где-то на восстановление, где-то – на развертывание новых производств, где-то включаются те, которые работали и проходят процедуру перерегистрации», – рассказал министр.
Файзуллин считает, что 160 участников – это небольшое количество, и рассчитывает, что их будут тысячи. Он отметил оперативную работу всех ведомств, которая позволила в кратчайшие сроки запустить СЭЗ.
В России приняли три закона, направленных на создание СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, которые будут работать до 31 января 2050 г. Стать участниками СЭЗ могут зарегистрированные на территории новых регионов компании. Необходимый объем инвестиций установлен на уровне 30 млн руб., для малого бизнеса понадобится 3 млн руб., для IT-компаний – 1 млн руб.