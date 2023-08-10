Файзуллин рассказал о 160 участниках СЭЗ в новых регионах

В России приняли три закона, направленных на создание СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, которые будут работать до 31 января 2050 г. Стать участниками СЭЗ могут зарегистрированные на территории новых регионов компании. Необходимый объем инвестиций установлен на уровне 30 млн руб., для малого бизнеса понадобится 3 млн руб., для IT-компаний – 1 млн руб.