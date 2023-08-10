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Экономика

Файзуллин рассказал о 160 участниках СЭЗ в новых регионах

Ведомости

Участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории новых регионов России стали более 160 предприятий. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«На сегодня более 160 участников. Начали отрабатывать форму регистрации соответствующей. Предприятия регистрируются в установленном законом порядке и начинают выходить где-то на восстановление, где-то – на развертывание новых производств, где-то включаются те, которые работали и проходят процедуру перерегистрации», – рассказал министр.

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Файзуллин считает, что 160 участников – это небольшое количество, и рассчитывает, что их будут тысячи. Он отметил оперативную работу всех ведомств, которая позволила в кратчайшие сроки запустить СЭЗ.

В России приняли три закона, направленных на создание СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, которые будут работать до 31 января 2050 г. Стать участниками СЭЗ могут зарегистрированные на территории новых регионов компании. Необходимый объем инвестиций установлен на уровне 30 млн руб., для малого бизнеса понадобится 3 млн руб., для IT-компаний – 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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