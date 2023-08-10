Индия решила импортировать помидоры из Непала на фоне роста цен на 1400%
Индия начала импортировать помидоры из Непала на фоне рекордного роста цен на эти овощи. Об этом сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.
Reuters пишет, что оптовые цены на помидоры в Индии за последние три месяца выросли на 1400% – до 140 рупий, или $1,69 за кг, что является рекордным показателем. Фермеры объясняют такую динамику высокими температурами и недостаточным количеством осадков, а также вспышкой вируса, который повлиял на урожай.
Ситхараман сообщила, что первые партии помидоров из Непала поступят в пятницу в города на севере Индии – Варанаси, Лакхнау и Канпур.
«Было предпринято много шагов для сдерживания инфляции. Группа министров предпринимает своевременные шаги по контролю за ценами, которые бьют по простым людям», – сказала Ситхарман в парламенте, ее слова приводит индийское издание PTI. Импорт помидоров из Непала – это один из шагов по сдерживанию инфляции и удовлетворению спроса. В начале августа PTI со ссылкой на оптовых торговцев писала, что цены на помидоры могут достичь 300 рупий за кг.
Ситхарман также сообщила, что тур дал (разновидность гороха) будет ввозиться из Мозамбика, а из Мьянмы будет импортироваться урад дал (бобовые). При этом власти закупили около 3000 т лука.
20 июля власти Индии решили запретить экспорт 80% риса (кроме сорта басмати) для сдерживания внутренних цен. Индия обеспечила 40,5% мирового экспорта риса в 2022/23 сельскохозяйственном году (начинается в июне), по данным минсельхоза США. Она экспортирует культуру в 100 стран мира. На этом фоне мировые цены на рис к 9 августа выросли до максимума почти за 15 лет. По данным Таиландской ассоциации экспортеров риса, эталонный для экспортеров в Азии тайский белый рис в среду подскочил до $648 за 1 т, что почти на 50% больше, чем в августе прошлого года.