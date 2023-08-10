Индия решила импортировать помидоры из Непала на фоне роста цен на 1400%

20 июля власти Индии решили запретить экспорт 80% риса (кроме сорта басмати) для сдерживания внутренних цен. Индия обеспечила 40,5% мирового экспорта риса в 2022/23 сельскохозяйственном году (начинается в июне), по данным минсельхоза США. Она экспортирует культуру в 100 стран мира. На этом фоне мировые цены на рис к 9 августа выросли до максимума почти за 15 лет. По данным Таиландской ассоциации экспортеров риса, эталонный для экспортеров в Азии тайский белый рис в среду подскочил до $648 за 1 т, что почти на 50% больше, чем в августе прошлого года.