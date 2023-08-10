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Экономика

Индия решила импортировать помидоры из Непала на фоне роста цен на 1400%

Ведомости

Индия начала импортировать помидоры из Непала на фоне рекордного роста цен на эти овощи. Об этом сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Reuters пишет, что оптовые цены на помидоры в Индии за последние три месяца выросли на 1400% – до 140 рупий, или $1,69 за кг, что является рекордным показателем. Фермеры объясняют такую динамику высокими температурами и недостаточным количеством осадков, а также вспышкой вируса, который повлиял на урожай.

Ситхараман сообщила, что первые партии помидоров из Непала поступят в пятницу в города на севере Индии – Варанаси, Лакхнау и Канпур.

«Было предпринято много шагов для сдерживания инфляции. Группа министров предпринимает своевременные шаги по контролю за ценами, которые бьют по простым людям», – сказала Ситхарман в парламенте, ее слова приводит индийское издание PTI. Импорт помидоров из Непала – это один из шагов по сдерживанию инфляции и удовлетворению спроса. В начале августа PTI со ссылкой на оптовых торговцев писала, что цены на помидоры могут достичь 300 рупий за кг.

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Ситхарман также сообщила, что тур дал (разновидность гороха) будет ввозиться из Мозамбика, а из Мьянмы будет импортироваться урад дал (бобовые). При этом власти закупили около 3000 т лука.

20 июля власти Индии решили запретить экспорт 80% риса (кроме сорта басмати) для сдерживания внутренних цен. Индия обеспечила 40,5% мирового экспорта риса в 2022/23 сельскохозяйственном году (начинается в июне), по данным минсельхоза США. Она экспортирует культуру в 100 стран мира. На этом фоне мировые цены на рис к 9 августа выросли до максимума почти за 15 лет. По данным Таиландской ассоциации экспортеров риса, эталонный для экспортеров в Азии тайский белый рис в среду подскочил до $648 за 1 т, что почти на 50% больше, чем в августе прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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