Мировые цены на рис взлетели до максимума с 2008 года на фоне засухи в Азии

Эти негативные факторы учтены в опубликованном 4 августа июльском отчете Продовольственной организации ООН (ПО). Цены на рис, согласно документу, внесли большой вклад в рост общего индекса цен на продовольствие: в июле его значение составило 123,9 пункта, что на 1,3% выше прошлого месяца. «Значение индекса цен ПО на все виды риса увеличилось на 2,8% по сравнению с прошлым месяцем и на 19,7% к прошлому году, достигнув самого высокого уровня с сентября 2011 г.», – говорится в отчете. О климатической угрозе для мирового урожая риса говорится и в вышедшем 9 августа докладе Всемирного экономического форума. Кроме стран Азии негативные тенденции для будущего урожая отмечаются в рисовом поясе Калифорнии, где производители перед 2022/23 сельскохозяйственным годом засеяли в 2 раза меньше площадей.