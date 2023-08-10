Мировые цены на рис взлетели до максимума с 2008 года на фоне засухи в Азии

Мировые цены на рис взлетели до максимума с 2008 года на фоне засухи в АзииЭто ставит под угрозу продовольственную безопасность миллиардов людей
Мировые цены на рис к 9 августа выросли до максимума почти за 15 лет. По данным Таиландской ассоциации экспортеров риса, эталонный для экспортеров в Азии тайский белый рис в среду подскочил до $648 за 1 т, что почти на 50% больше, чем в августе прошлого года. Рис обеспечивает базовое питание 3 млрд из 7,8 млрд человек населения Земли, преимущественно в Азии.
Цены на рис стремительно растут с июля после объявления Всемирной метеорологической организацией ООН о возобновлении после семилетней паузы явления Эль-Ниньо – феномена глобальных колебаний температуры в верхних слоях океана, вызывающих засухи. Согласно прогнозам организации, явление продлится минимум до конца 2023 г. Дополнительным фактором, повысившим цены на рис, стало решение Индии 20 июля о запрете экспорта 80% риса (кроме сорта басмати) для сдерживания внутренних цен. Индия обеспечила 40,5% мирового экспорта риса в 2022/23 сельскохозяйственном году (начинается в июне), по данным минсельхоза США. Она экспортирует культуру в 100 стран мира.
29 июля минэкономики ОАЭ объявило о временном прекращении – на четыре месяца – экспорта и реэкспорта всех сортов риса «в целях обеспечения достаточного предложения на внутреннем рынке». В тот же день правительство России ввело временный запрет на вывоз риса до 31 декабря 2023 г. Таиланд, второй по объемам экспортер риса в мире (15,3%, по данным минсельхоза США), пока не заявлял об ограничениях. Но власти страны 5 августа призвали фермеров снизить его посевы из-за сокращения осадков – они на 40% ниже нормы в текущем сезоне. Рис – влаголюбивая культура: на каждый выращенный килограмм требуется в среднем 2500 л воды.
Эти негативные факторы учтены в опубликованном 4 августа июльском отчете Продовольственной организации ООН (ПО). Цены на рис, согласно документу, внесли большой вклад в рост общего индекса цен на продовольствие: в июле его значение составило 123,9 пункта, что на 1,3% выше прошлого месяца. «Значение индекса цен ПО на все виды риса увеличилось на 2,8% по сравнению с прошлым месяцем и на 19,7% к прошлому году, достигнув самого высокого уровня с сентября 2011 г.», – говорится в отчете. О климатической угрозе для мирового урожая риса говорится и в вышедшем 9 августа докладе Всемирного экономического форума. Кроме стран Азии негативные тенденции для будущего урожая отмечаются в рисовом поясе Калифорнии, где производители перед 2022/23 сельскохозяйственным годом засеяли в 2 раза меньше площадей.
Климат стал серьезным фактором риска для глобального производства риса еще пару сезонов назад, но ключевыми для роста цен являются именно запреты на экспорт, в особенности индийский, рассказал «Ведомостям» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он напомнил, что Индия еще в 2022 г. начала испытывать серьезные проблемы с урожаем зерновых и в результате ввела запрет экспорта пшеницы, действующий и в этом сезоне.
«Теперь ситуация хуже, запрет экспорта не спасает ситуацию – Индия обсуждает возможность импорта пшеницы для удовлетворения внутреннего спроса, – говорит Зернин. – Масштаб закупок варьируется от 5 млн т до 9 млн т. Это дополнительный спрос, который однозначно приведет к дальнейшему росту цен и на пшеницу».
При этом Вьетнам, третий в мире экспортер риса (13,5%, по данным минсельхоза США), рассчитывает занять часть индийской доли мирового рынка в результате благоприятной конъюнктуры, нарастив производство культуры в дельте реки Меконг. Об этом 1 августа заявил директор департамента растениеводства вьетнамского минсельхоза Нгуен Нху Куонг. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что, хотя вьетнамские аграрии собирают по два урожая в год, они не смогут так быстро нарастить сбор, чтобы занять значимую долю экспорта Индии и повлиять на цены на мировых рынках.
По словам Зернина, повлиявшие на рост цен уже принятые экспортные запреты во многом перестраховка и цепная реакция. «Тревога по поводу дефицита риса на внутреннем рынке этих государств более чем серьезная», – отмечает Зернин. При этом рис и пшеница – взаимозаменяемые культуры на мировых рынках. «Проблемы с рисом для нас важны исключительно в плоскости роста спроса на пшеницу. Рисом мы, Россия, обеспечены, ситуацию с продовольственной безопасностью зафиксировали, запретив его экспорт», – говорит Зернин.
Российские власти вовремя ввели ограничения на экспорт риса, чтобы исключить соблазн у российских аграриев направить его на экспорт при более выгодных мировых ценах, тем самым подстегнув рост цен внутри страны, заключает Рылько.