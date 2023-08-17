Финляндия создаст крупнейший в ЕС резерв на случай химической и ядерной угрозы
Финляндия создаст крупнейший в Европейском союзе стратегический резерв аварийных поставок, сообщило Министерство внутренних дел Финляндии.
В рамках проекта, получившего финансирование в размере 242 млн евро от Европейской комиссии, планируется создать стратегический резерв, предназначенный для использования странами Северной и Восточной Европы в случае чрезвычайных ситуаций.
Запасы, которые будут созданы в Финляндии в течение 2024 г., будут включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе в случае пандемий.
Аналогичные запасы также создаются во Франции, Польше и Хорватии, однако хранилище в Финляндии станет самым большим.
Весной в связи со вступлением Финляндии в НАТО в российской МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с альянсом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире.
6 июня Финляндия объявила о высылке девяти дипломатов из РФ, которые, по версии финских властей, работали в разведке. В посольстве России в Хельсинки ранее заявляли, что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Спустя месяц МИД России объявил об отзыве с 1 октября согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также о высылке девяти финских дипломатов. 31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что политика руководства Финляндии разрушает добрососедские отношения с Россией и имеет «осознанный конфронтационный курс».