Производители спрогнозировали повышение отпускных цен на хлеб

С июня 2022 г по июль 2023 г. цена на муку постепенно снижалась, однако сейчас цена на пшеничную муку высшего сорта превышает уровень прошлого года на 15-18%. Таких темпов роста не наблюдали за последние 15 лет. Кроме того, по информации Айдиева, аграрии начали придерживать продажи на фоне роста цены на зерно. Поступающее на рынок сырье, в том числе из нового урожая, по классу и качеству не удовлетворяет потребностей в ГОСТовской хлебопекарной муке. При негативном сценарии, пекари могут рассматривают возможность перейти на муку общего назначения.