Производители спрогнозировали повышение отпускных цен на хлеб
Производители могут повысить отпускные цены на хлеб на 7-10% до конца 2023 г. Причиной подорожания называют увеличение затрат на сырье, логистику и оплату труда работников. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исполнительного директора Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебо-макаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустама Айдиева.
Отпускные цены на хлеб в прошлый раз повышались весной 2022 г. В конце лета того же года многие производители частично снизили цены, но вернуть их на прежний уровень не позволила экономика производства.
Айдиев отмечает, что на данный момент повышение отпускных цен провоцирует значительный рост себестоимости производства, поэтому сдержать цены и соблюсти баланс, как в 2022 г., не получится.
С июня 2022 г по июль 2023 г. цена на муку постепенно снижалась, однако сейчас цена на пшеничную муку высшего сорта превышает уровень прошлого года на 15-18%. Таких темпов роста не наблюдали за последние 15 лет. Кроме того, по информации Айдиева, аграрии начали придерживать продажи на фоне роста цены на зерно. Поступающее на рынок сырье, в том числе из нового урожая, по классу и качеству не удовлетворяет потребностей в ГОСТовской хлебопекарной муке. При негативном сценарии, пекари могут рассматривают возможность перейти на муку общего назначения.
Кроме того, затраты на услуги и тарифы транспортных компаний выросли почти на 30%, и доля логистики в себестоимости хлеба превысила долю основного сырья – муки. Также пекари жалуются на отток персонала и вынужденное повышение оплаты труда рабочих. В 2023 г. зарплату повышали дважды: на 10-15% в феврале и на 10-15% в июле-августе. Это приостановило отток, но не компенсировало недобор. Сейчас производствам не хватает около 15% штата, и эта цифра продолжает расти. Айдиев объясняет, что производство недорогих массовых сортов хлеба остается нерентабельным, поэтому предприятия не могут обеспечить требуемый уровень зарплат.
Айдиев считает, что первое повышение отпускных цен хлебопекарную продукцию на 7-10% следует ожидать уже в конце августа. Причем речь идет именно об отпускной цене, а не о ценах в магазинах.
Минсельхоз не ожидает заметного роста розничных цен на хлеб: ценовая динамика не превысит уровень общей инфляции. При этом отмечается качество зерна в 2023 г. находится на высоком уровне, а стоимость пшеничной муки у производителей на 13,2% ниже, чем годом ранее. При этом в министерстве признают, что на производствах выросли затраты на зарплату, электроэнергию и логистику.