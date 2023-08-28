Запрет на вывоз семян рапса из России продлили до 29 февраля 2024 года

Кроме того, семена рапса можно вывозить для обеспечения деятельности воинских формирований РФ на территории иностранных государств, а также на территорию комплекса «Байконур», на остров Шпицберген, в республики Абхазия и Южная Осетия. Не запрещено вывозить семена для личного пользования.