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Экономика

Запрет на вывоз семян рапса из России продлили до 29 февраля 2024 года

Ведомости

Правительство России продлило запрет на вывоз семян рапса до 29 февраля 2024 г. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

При этом запрет не распространяется на семена рапса, которые вывозятся в государства Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) или в рамках международных межправительственных соглашений, а также в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государством на основании решений правительства РФ.

Семена рапса разрешается вывозить автомобильным или железнодорожным транспортом через пункт пропуска в Забайкальске, а также перемещать через иностранные государства между частями территории России.

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Кроме того, семена рапса можно вывозить для обеспечения деятельности воинских формирований РФ на территории иностранных государств, а также на территорию комплекса «Байконур», на остров Шпицберген, в республики Абхазия и Южная Осетия. Не запрещено вывозить семена для личного пользования.

Запрет на вывоз семян рапса ввели 1 апреля до 31 августа 2022 г. Затем его продляли до 28 февраля и 31 августа 2023 г.

В июне правительство опубликовало постановление, согласно которому Россия с 1 октября по 31 декабря 2023 г. может ограничить ввоз семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Исключение предполагаются для ввоза из стран-членов ЕАЭС, транзита, и ввоза физическими лицами для личного пользования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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