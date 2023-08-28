Запрет на вывоз семян рапса из России продлили до 29 февраля 2024 года
Правительство России продлило запрет на вывоз семян рапса до 29 февраля 2024 г. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
При этом запрет не распространяется на семена рапса, которые вывозятся в государства Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) или в рамках международных межправительственных соглашений, а также в качестве международной гуманитарной помощи иностранным государством на основании решений правительства РФ.
Семена рапса разрешается вывозить автомобильным или железнодорожным транспортом через пункт пропуска в Забайкальске, а также перемещать через иностранные государства между частями территории России.
Кроме того, семена рапса можно вывозить для обеспечения деятельности воинских формирований РФ на территории иностранных государств, а также на территорию комплекса «Байконур», на остров Шпицберген, в республики Абхазия и Южная Осетия. Не запрещено вывозить семена для личного пользования.
Запрет на вывоз семян рапса ввели 1 апреля до 31 августа 2022 г. Затем его продляли до 28 февраля и 31 августа 2023 г.
В июне правительство опубликовало постановление, согласно которому Россия с 1 октября по 31 декабря 2023 г. может ограничить ввоз семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Исключение предполагаются для ввоза из стран-членов ЕАЭС, транзита, и ввоза физическими лицами для личного пользования.