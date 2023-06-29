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Бизнес

Правительство может ограничить ввоз в Россию семян из недружественных стран

Ведомости

Россия в период с 1 октября по 31 декабря 2023 г. может ограничить объемы ввоза в страну семян девяти культур – картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Это следует из опубликованного на портале правовой информации постановления правительства.

«Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 г. включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе.

Исключение может быть сделано только для ввоза из стран-членов ЕАЭС, транзита, и ввоза физическими лицами для личного пользования.

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Постановление вступило в силу. Правительство поручило Минсельхозу при необходимости представить предложения по объемам квот на ввоз этих семян, а также о правилах их распределения.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ рассказала, что правительство России прорабатывает вопрос о введении квот на импорт иностранных семян. Она рассказала, что сейчас в России сильнее всего от импорта семян зависят картофель, сахарная свекла, кукуруза и подсолнечник, уровень самообеспеченности по ним достигнет в 2030 г. пороговых значений в 75%, предусмотренных доктринами продовольственной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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