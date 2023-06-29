Правительство может ограничить ввоз в Россию семян из недружественных стран

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ рассказала, что правительство России прорабатывает вопрос о введении квот на импорт иностранных семян. Она рассказала, что сейчас в России сильнее всего от импорта семян зависят картофель, сахарная свекла, кукуруза и подсолнечник, уровень самообеспеченности по ним достигнет в 2030 г. пороговых значений в 75%, предусмотренных доктринами продовольственной безопасности.