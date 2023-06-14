Правительство может ввести квоты на импорт семян в Россию
Правительство России прорабатывает вопрос о введении квот на импорт иностранных семян, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «РИА Новости» на ПМЭФ.
«Что касается квотирования ввоза иностранных семян – эта идея в проработке, такие решения, скорее всего, скоро на площадке правительства мы увидим», – сказала она.
Кабмин уже обсуждал этот вопрос с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), представители которой высказывали озабоченность в связи с возможным закрытием российского рынка.
«Переговоры не привели к тому, что иностранцы отказались работать в России. Без семян мы не останемся», – подчеркнула вице-премьер.
Абрамченко пояснила, что сейчас в России сильнее всего от импорта семян зависят картофель, сахарная свекла, кукуруза и подсолнечник, уровень самообеспеченности по ним достигнет в 2030 г. пороговых значений в 75%, предусмотренных доктринами продовольственной безопасности.
«Что важно, импортозамещение не должно быть фиктивным, российские семена должны быть в земле, а не только в реестре», – подытожила она.
Минсельхоз, писали в мае «Ведомости», планирует более чем в 5000 раз повысить размер максимальной компенсации при строительстве и модернизации производств семян для выращивания овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов и др.). Для открытого (помидоры, огурцы, перцы и др.) грунта поддержку также увеличат, но в 165 раз.
Сейчас Минсельхоз готов компенсировать инвесторам 50% при условии, что затраты на создание производства каждых 1000 кг семян любого грунта овощей не превысят 1,39 млн руб. Все, что компании потратят сверх этой суммы, при расчете компенсации не учитывается. Теперь предлагается возмещать 50% от 70 млн руб. на создание мощностей по выпуску каждых 10 кг семян для овощей закрытого грунта и 300 кг – открытого.