Правительство может ввести квоты на импорт семян в Россию

Сейчас Минсельхоз готов компенсировать инвесторам 50% при условии, что затраты на создание производства каждых 1000 кг семян любого грунта овощей не превысят 1,39 млн руб. Все, что компании потратят сверх этой суммы, при расчете компенсации не учитывается. Теперь предлагается возмещать 50% от 70 млн руб. на создание мощностей по выпуску каждых 10 кг семян для овощей закрытого грунта и 300 кг – открытого.