Минсельхоз предлагает увеличить максимальную сумму поддержки производителей семян в 5000 раз

Столь значительная разница обусловлена тем, что семена для картофеля, лука, свеклы и др. производятся в открытом грунте, что не требует строительства теплиц, говорит источник в одном из производителей овощей. Для закрытого грунта они необходимы, а в этом случае речь идет о 400-500 млн руб. за каждый гектар. При этом посадочный материал, например у томатов, легкий и на всю Россию нужно несколько сотен килограмм, продолжает собеседник. По его словам, при выращивании картофеля же речь идет о нескольких сотнях тысяч тонн.