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Финансы

Бывший министр финансов России объяснил летнее ослабление рубля

Ведомости

Одной из неочевидных причин летнего ослабления рубля являются зависшие индийский рупии. Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов в колонке для РБК.  

«Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — зависшие рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», – сказал он.

По его словам, для укрепления курса рубля правительству необходимо решить проблему с рупиями и вернуть их в страну. Однако этот процесс усложняется санкциями против российских банков. 

Другими причинами ослабления курса, которые Задорнов назвал базовыми, является ситуация с платежными и торговыми балансами. Вторичной причиной Задорнов назвал отказ от доллара и евро. 

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Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. В ходе торгов на Мосбирже 29 августа по состоянию на 10:24 мск доллар торговался на уровне 95,47 руб. (+0,18%), евро – на уровне 103,317 руб. (+0,13%), китайский юань – по 13,071 руб. (+0,1%).

На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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