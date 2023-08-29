Бывший министр финансов России объяснил летнее ослабление рубля
«Еще одна неочевидная причина ослабления [рубля] — зависшие рупии. Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», – сказал он.
По его словам, для укрепления курса рубля правительству необходимо решить проблему с рупиями и вернуть их в страну. Однако этот процесс усложняется санкциями против российских банков.
Другими причинами ослабления курса, которые Задорнов назвал базовыми, является ситуация с платежными и торговыми балансами. Вторичной причиной Задорнов назвал отказ от доллара и евро.
Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб. В ходе торгов на Мосбирже 29 августа по состоянию на 10:24 мск доллар торговался на уровне 95,47 руб. (+0,18%), евро – на уровне 103,317 руб. (+0,13%), китайский юань – по 13,071 руб. (+0,1%).
На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.