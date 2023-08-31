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Биржевая цена бензина АИ-95 седьмой день подряд обновила рекорд

Ведомости

Оптовая цена бензина АИ-95 превысила 74 000 руб./т, что стало новым историческим максимумом, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской бирже (СПбМТСБ) 31 августа.

Цена бензина АИ-95 выросла за день на 0,82% до 74 304 руб. Это седьмой день подряд, когда цены на бензин АИ-95 бьют рекорды. В частности, 30 августа стоимость бензина составила 73 697 руб./т.

В то же время стоимость тонны бензина АИ-92 за день выросла на 0,59% до 63 946 руб., летнего дизтоплива снизилась на 0,08% до 67 116 руб.

Ранее по теме: Песков заявил, что президент держит в поле зрения тему цен на бензин

Ранее 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема, связанная с ценами на бензин, находится постоянно в поле зрения президента России Владимира Путина.

Этим летом оптовые цены на бензин в России несколько раз били рекорды. В частности, 22 июня стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла исторического максимума в 58 548 руб./т, 17 августа – в 62 832 руб. Цена АИ-95 обновила максимум 15 июня, достигнув 67 385 руб./т. 24 августа цена за тонну АИ-95 превысила 71 000 руб./т.

При этом розничные цены на топливо в России изменились незначительно. По данным Росстата на 28 августа, средняя цена на бензин АИ-92 составила 50,42 руб./л, АИ-95 – 55,07 руб./л, а стоимость дизеля за неделю выросла на 81 коп. до 60,84 руб./л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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