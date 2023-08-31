Биржевая цена бензина АИ-95 седьмой день подряд обновила рекорд
Оптовая цена бензина АИ-95 превысила 74 000 руб./т, что стало новым историческим максимумом, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской бирже (СПбМТСБ) 31 августа.
Цена бензина АИ-95 выросла за день на 0,82% до 74 304 руб. Это седьмой день подряд, когда цены на бензин АИ-95 бьют рекорды. В частности, 30 августа стоимость бензина составила 73 697 руб./т.
В то же время стоимость тонны бензина АИ-92 за день выросла на 0,59% до 63 946 руб., летнего дизтоплива снизилась на 0,08% до 67 116 руб.
Ранее 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема, связанная с ценами на бензин, находится постоянно в поле зрения президента России Владимира Путина.
Этим летом оптовые цены на бензин в России несколько раз били рекорды. В частности, 22 июня стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла исторического максимума в 58 548 руб./т, 17 августа – в 62 832 руб. Цена АИ-95 обновила максимум 15 июня, достигнув 67 385 руб./т. 24 августа цена за тонну АИ-95 превысила 71 000 руб./т.
При этом розничные цены на топливо в России изменились незначительно. По данным Росстата на 28 августа, средняя цена на бензин АИ-92 составила 50,42 руб./л, АИ-95 – 55,07 руб./л, а стоимость дизеля за неделю выросла на 81 коп. до 60,84 руб./л.