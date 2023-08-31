Песков заявил, что президент держит в поле зрения тему цен на бензин
Тема, связанная с ценами на бензин, находится постоянно в поле зрения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию с ростом цен на бензин и дизтопливо, Песков отметил, что, несмотря на то что инфляция находится на уровне чуть выше целевого, тем не менее речь все равно идет о достаточно низком уровне инфляции.
«Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством», – добавил пресс-секретарь президента.
В России в конце июля – начале августа на АЗС начало дорожать дизельное топливо, цены на которое, в отличие от бензина, с начала года оставались стабильными. По данным Росстата, цена дизтоплива за четыре недели выросла на 1,4% до 59,27 руб./л. Месяцем ранее (с 19 июня по 17 июля) стоимость 1 л дизеля увеличилась только на 0,1%. За неделю с 8 по 14 августа бензин подорожал на 0,53%.