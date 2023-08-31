Газета
Общество

Песков заявил, что президент держит в поле зрения тему цен на бензин

Ведомости

Тема, связанная с ценами на бензин, находится постоянно в поле зрения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают ситуацию с ростом цен на бензин и дизтопливо, Песков отметил, что, несмотря на то что инфляция находится на уровне чуть выше целевого, тем не менее речь все равно идет о достаточно низком уровне инфляции.

«Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее по теме: Рост цен на дизтопливо может остановиться к октябрю на фоне снижения спроса и укрепления рубля

В России в конце июля – начале августа на АЗС начало дорожать дизельное топливо, цены на которое, в отличие от бензина, с начала года оставались стабильными. По данным Росстата, цена дизтоплива за четыре недели выросла на 1,4% до 59,27 руб./л. Месяцем ранее (с 19 июня по 17 июля) стоимость 1 л дизеля увеличилась только на 0,1%. За неделю с 8 по 14 августа бензин подорожал на 0,53%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных