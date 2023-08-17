Рост цен на дизтопливо может остановиться к октябрю на фоне снижения спроса и укрепления рубля

Цены на дизтопливо на московском топливном рынке, одном из крупнейших в России, с 17 июля по 14 августа выросли на 1,15%, или на 68 коп., до 59,59 руб./л, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Для сравнения: с 19 июня по 17 июля стоимость 1 л дизеля на столичных АЗС выросла лишь на 0,1%, или на 6 коп., а 17 июля в сравнении с 9 января снизилась на 6 коп.