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Рост цен на дизтопливо может остановиться к октябрю на фоне снижения спроса и укрепления рубля

Летом дизель на АЗС начал дорожать впервые с начала года, следует из данных Росстата
Дарья Савенкова
Дизель в рознице дорожает вслед за резким ростом биржевых котировок / Максим Стулов / Ведомости

В России в конце июля – начале августа на АЗС начало дорожать дизельное топливо, цены на которое в отличие от бензина с начала года оставались стабильными. Как следует из данных Росстата, цена дизтоплива за последние четыре недели выросла на 1,4% до 59,27 руб./л.

С 17 июля по 14 августа (данные предоставляются на каждый понедельник) стоимость 1 л на заправках прибавила 82 коп. При этом 17 июля 1 л дизеля стоил на 25 коп. дешевле, чем в первый рабочий день года 9 января.

Цены на дизтопливо на московском топливном рынке, одном из крупнейших в России, с 17 июля по 14 августа выросли на 1,15%, или на 68 коп., до 59,59 руб./л, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Для сравнения: с 19 июня по 17 июля стоимость 1 л дизеля на столичных АЗС выросла лишь на 0,1%, или на 6 коп., а 17 июля в сравнении с 9 января снизилась на 6 коп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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