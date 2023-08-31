В ЕК не стали отвечать на вопрос о возможных санкциях против российского СПГ
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант на брифинге не стала отвечать на вопрос, рассматривает ли сейчас Евросоюз возможность введения санкций в отношении поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). По данным аналитиков, импорт СПГ из РФ странами ЕС за январь - июль вырос на 40% по сравнению с 2021 г.
В Global Witness ранее сообщили, что рост европейского импорта СПГ из России за год (+40%) значительно опередил среднемировой прирост продаж СПГ, который составил 6%. Лидерами по объему импортируемого российского сжиженного газа после Китая стали Испания (18% от общего объема продаж России) и Бельгия (17%).
В ходе брифинга 31 августа журналисты указали на позицию Мадрида и Брюсселя, заявивших, что «проблема российского СПГ» носит общеевропейский характер, и спросили, рассматривает ли ЕК введение каких-либо санкций в связи с этим.
«Мы никогда заранее не объявляем о возможных санкциях, пока не предложены какие-то варианты», – ответила на это Спинант.
Ее коллега, представитель ЕК Тим Макфи, в свою очередь рассказал, что, несмотря на рост импорта российского СПГ, совокупные поставки СПГ и трубопроводного газа из РФ снизились с 155 млрд куб. м в 2021 г. до 80 млрд куб. м в 2022 г. и 21 млрд куб. м в первом полугодии 2023 г. Таким образом, доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2021 г. до 24% в прошлом году и менее 15% – в первом полугодии 2023 г. ЕК, добавил он, призывает страны – участницы ЕС не заключать новых контрактов на закупку СПГ из России по завершении текущих.
Как отмечали аналитики Global Witness, страны ЕС в этом году намерены закупить рекордные объемы СПГ из России. Увеличение импорта с 15 млн до 22 млн куб. м по сравнению с тем же периодом 2021 г. делает РФ вторым поставщиком топлива в ЕС после США. За этот период, по их оценкам, европейские государства потратили почти 5,3 млрд евро на покупку российского СПГ.
Прямых запретов на поставку российского газа в ЕС в рамках 11 введенных пакетов санкций сейчас нет. В конце марта министры энергетики стран Евросоюза одобрили предоставление государствам – членам союза права вводить запрет на импорт СПГ из России без введения новых санкций самим ЕС.
По данным Минэнерго РФ, в 2022 г. общий экспорт СПГ из России вырос на 7,8% к уровню 2021 г. до 45,7 млрд куб. м. По оценке консалтинговой компании Б1, доля Европы, включая Великобританию, в экспорте СПГ из России в 2022 г. составила 50,5% против 46,3% годом ранее. Поставки СПГ из России в страны ЕС и Великобританию по итогам 2022 г. увеличились почти на 19%.