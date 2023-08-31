В ЕК не стали отвечать на вопрос о возможных санкциях против российского СПГ

Ее коллега, представитель ЕК Тим Макфи, в свою очередь рассказал, что, несмотря на рост импорта российского СПГ, совокупные поставки СПГ и трубопроводного газа из РФ снизились с 155 млрд куб. м в 2021 г. до 80 млрд куб. м в 2022 г. и 21 млрд куб. м в первом полугодии 2023 г. Таким образом, доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% в 2021 г. до 24% в прошлом году и менее 15% – в первом полугодии 2023 г. ЕК, добавил он, призывает страны – участницы ЕС не заключать новых контрактов на закупку СПГ из России по завершении текущих.