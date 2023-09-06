В Китае ожидают досрочного достижения цели в $200 млрд товарооборота с Россией

В марте президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 г. товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда $185 млрд. «Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в $200 млрд, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – говорил он.