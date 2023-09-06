В Китае ожидают досрочного достижения цели в $200 млрд товарооборота с Россией
Товарооборот России и Китая досрочно достигнет цели в 200 млрд, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
«Мы ожидаем, что цель $200 млрд [в товарообороте], поставленная главами двух государств, будет достигнута досрочно», – приводит его слова ТАСС.
В марте президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 г. товарооборот России и КНР достиг исторического рекорда $185 млрд. «Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в $200 млрд, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – говорил он.
По итогам первого полугодия товарооборот России и Китая вырос на 40% в годовом выражении, составив $114,54 млрд, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Главного таможенного управлению (ГТУ) КНР. Согласно им, китайский экспорт в Россию увеличился на 78,1% и составил $52,284 млрд, а российский экспорт в КНР – на 19,4% до $62,263 млрд.
При этом общий объем внешней торговли Китая в первом полугодии 2023 г. сократился по сравнению с тем же периодом годом ранее на 4,7% до $2,918 трлн. Экспорт упал до $1,663 трлн – на 3,2%, а импорт снизился до $1,255 трлн (-6,7%). Лидерами по товарообороту с Китаем за первое полугодие 2023 г. стали АСЕАН, Евросоюз и США. При этом товарооборот Китая с ЕС составил $399,172 млрд, с АСЕАН – $447,326 млрд, с США – $327,264 млрд.