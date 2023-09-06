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Экономика

Решетников назвал аномально низкую безработицу тормозом для экономики

Ведомости

Аномально низкий уровень безработицы, наблюдаемый сейчас в России, стал тормозом для экономики страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников на форуме социальных инноваций регионов.

«Основная проблема – это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас – это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс», – приводит его слова «Интерфакс».

Последствия безработицы уже видны в опережающем росте зарплат, что не может быть положительным фактором на фоне качественного и количественного дефицита специалистов, подчеркнул министр. Именно человеческий капитал (а не инвестиции или технологии) является сейчас самым дефицитным ресурсом для России, добавил Решетников.

«Это очень серьезный системный вызов», – сказал он.

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Для решения этой проблемы необходимо привлекать активнее трудовых мигрантов из других стран, включать большее число предприятий в нацпроект по повышению производительности труда, а также внедрять ИИ в производственные процессы, считает министр.

Как писали ранее «Ведомости», уровень безработицы в июле этого года вновь обновил рекорд и составил 3% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум (3,1%) был зафиксирован месяцем ранее. Средний размер зарплаты с января по июнь 2023 г. в реальном выражении (с учетом инфляции) при этом увеличился на 6,9% год к году. 

По оценкам экспертов, такая ситуация связана с кадровым голодом, возникшим в результате оттока специалистов за границу, роста отдельных отраслей из-за развития импортозамещения и демографических проблем.

В августе аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что число безработных составляет 493 000, что на 71 000 меньше, чем в начале 2023 г. В то же время, согласно данным портала «Работа России», число вакантных рабочих мест выросло почти на 222 000, превысив 1,8 млн. В мае Голикова говорила, что правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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