Решетников назвал аномально низкую безработицу тормозом для экономики
Аномально низкий уровень безработицы, наблюдаемый сейчас в России, стал тормозом для экономики страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников на форуме социальных инноваций регионов.
«Основная проблема – это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас – это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс», – приводит его слова «Интерфакс».
Последствия безработицы уже видны в опережающем росте зарплат, что не может быть положительным фактором на фоне качественного и количественного дефицита специалистов, подчеркнул министр. Именно человеческий капитал (а не инвестиции или технологии) является сейчас самым дефицитным ресурсом для России, добавил Решетников.
«Это очень серьезный системный вызов», – сказал он.
Для решения этой проблемы необходимо привлекать активнее трудовых мигрантов из других стран, включать большее число предприятий в нацпроект по повышению производительности труда, а также внедрять ИИ в производственные процессы, считает министр.
Как писали ранее «Ведомости», уровень безработицы в июле этого года вновь обновил рекорд и составил 3% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум (3,1%) был зафиксирован месяцем ранее. Средний размер зарплаты с января по июнь 2023 г. в реальном выражении (с учетом инфляции) при этом увеличился на 6,9% год к году.
По оценкам экспертов, такая ситуация связана с кадровым голодом, возникшим в результате оттока специалистов за границу, роста отдельных отраслей из-за развития импортозамещения и демографических проблем.
В августе аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что число безработных составляет 493 000, что на 71 000 меньше, чем в начале 2023 г. В то же время, согласно данным портала «Работа России», число вакантных рабочих мест выросло почти на 222 000, превысив 1,8 млн. В мае Голикова говорила, что правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами.