Решетников назвал аномально низкую безработицу тормозом для экономики

Как писали ранее «Ведомости», уровень безработицы в июле этого года вновь обновил рекорд и составил 3% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум (3,1%) был зафиксирован месяцем ранее. Средний размер зарплаты с января по июнь 2023 г. в реальном выражении (с учетом инфляции) при этом увеличился на 6,9% год к году.