Реальные зарплаты в первом полугодии выросли на 6,9%

В первом полугодии 2023 г. усилилось расслоение общества по уровню обеспеченности, следует из данных Росстата. Ведомство оценивает показатель по так называемым квантилям - группам по доходам (всего их пять). В руках беднейшей части оказалось сконцентрировано 5,5%, а богатейшая получает 46,6%. Если брать аналогичный период прошлого года, то показатели составляли 5,6% и 46% соответственно. Отдельное значение — коэффициент Джини — показывает индекс концентрации доходов. Значение может варьироваться от 0 до 1, и чем ближе оно к верхнему порогу, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп. За год показатель вырос с 0,400 до 0,405. «В первом полугодии 2023 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,8% общего объема денежных доходов (в первом полугодии 2022 г. – 29,4%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,0% (2,1%)», – также добавил Росстат.