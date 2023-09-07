В январе-августе российские авиакомпании перевезли 70,8 млн пассажиров
Пассажиропоток российских авиакомпаний за 8 месяцев 2023 г. составил 70,8 млн человек, что на 12% превышает показатель аналогичного периода 2022 г., сообщила Росавиация.
«По предварительным оценкам, по итогам 8 месяцев 2023 г. российские авиакомпании перевезли 70,8 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 г.», – говорится в сообщении.
Ассоциация туроператоров России, опираясь на эти цифры, ожидает, что по итогам года услугами отечественных перевозчиков воспользуются около 100 млн пассажиров – на 5% больше по сравнению с прошлым годом. В 2018-2022 гг. в январе-августе отечественные авиакомпании обслуживали около 65-70% от годового пассажиропотока.
По итогам 2022 г. российские авиакомпании перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Итоговый пассажиропоток оказался ниже на 16 млн человек (14,3%), чем годом ранее.