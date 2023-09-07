В январе-августе российские авиакомпании перевезли 70,8 млн пассажиров

Ассоциация туроператоров России, опираясь на эти цифры, ожидает, что по итогам года услугами отечественных перевозчиков воспользуются около 100 млн пассажиров – на 5% больше по сравнению с прошлым годом. В 2018-2022 гг. в январе-августе отечественные авиакомпании обслуживали около 65-70% от годового пассажиропотока.