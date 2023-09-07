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В январе-августе российские авиакомпании перевезли 70,8 млн пассажиров

Ведомости

Пассажиропоток российских авиакомпаний за 8 месяцев 2023 г. составил 70,8 млн человек, что на 12% превышает показатель аналогичного периода 2022 г., сообщила Росавиация.

«По предварительным оценкам, по итогам 8 месяцев 2023 г. российские авиакомпании перевезли 70,8 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 г.», – говорится в сообщении.

Ассоциация туроператоров России, опираясь на эти цифры, ожидает, что по итогам года услугами отечественных перевозчиков воспользуются около 100 млн пассажиров – на 5% больше по сравнению с прошлым годом. В 2018-2022 гг. в январе-августе отечественные авиакомпании обслуживали около 65-70% от годового пассажиропотока.

По итогам 2022 г. российские авиакомпании перевезли в общей сложности 95,1 млн пассажиров. Итоговый пассажиропоток оказался ниже на 16 млн человек (14,3%), чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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