Правительство утвердило государственную программу энергосбережения

«Это позволит расширить потенциал дальнейшего экономического роста и ограничить влияние стоимости топлива на цены, то есть при тех же затратах делать больше товаров и услуг, одновременно уменьшив вредные выбросы и тем самым улучшая качество жизни людей», – объяснил Мишустин.