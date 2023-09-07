Газета
Экономика

Правительство утвердило государственную программу энергосбережения

Ведомости

Правительство утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергоэффективности в России. По плану, она позволит сократить потребление энергоресурсов на единицу продукции более чем на треть, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В программу включили мероприятия, которые должны максимально снизить потери и повысить полезный отпуск тепла и электричества при производстве, передаче и потреблении. Программа будет действовать во всех экономических отраслях.

«Это позволит расширить потенциал дальнейшего экономического роста и ограничить влияние стоимости топлива на цены, то есть при тех же затратах делать больше товаров и услуг, одновременно уменьшив вредные выбросы и тем самым улучшая качество жизни людей», – объяснил Мишустин.

Ранее по теме: Госкомиссия по запасам оценила потенциал России по хранению CO2

Ранее Минэнерго сообщило «Ведомостям», что в России изучают около 10 новых проектов по улавливанию и захоронению углекислого газа. До 2030 г. такие проекты планируют реализовать «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк» и другие отечественные корпорации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных