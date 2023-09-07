Правительство утвердило государственную программу энергосбережения
Правительство утвердило госпрограмму по энергосбережению и повышению энергоэффективности в России. По плану, она позволит сократить потребление энергоресурсов на единицу продукции более чем на треть, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
В программу включили мероприятия, которые должны максимально снизить потери и повысить полезный отпуск тепла и электричества при производстве, передаче и потреблении. Программа будет действовать во всех экономических отраслях.
«Это позволит расширить потенциал дальнейшего экономического роста и ограничить влияние стоимости топлива на цены, то есть при тех же затратах делать больше товаров и услуг, одновременно уменьшив вредные выбросы и тем самым улучшая качество жизни людей», – объяснил Мишустин.
Ранее Минэнерго сообщило «Ведомостям», что в России изучают около 10 новых проектов по улавливанию и захоронению углекислого газа. До 2030 г. такие проекты планируют реализовать «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк» и другие отечественные корпорации.