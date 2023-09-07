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Экономика

С начала года в России ввели 70 млн кв. м жилья

Ведомости

С января по август в России ввели в эксплуатацию около 70 млн кв. м жилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

«Хочу отметить очень неплохой темп жилищного строительства. <...> Фиксируем прирост на 9% по многоквартирным домам <...>. По итогам года необходимо ввести не менее 103 млн кв. м жилья», – сказал Хуснуллин.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что для повышения градостроительного потенциала регионам нужно оказывать финансовую поддержку на развитие инфраструктуры. По его словам, Минстрой, Минтранс и Росавтодор составили график выдачи бюджетных кредитов.

Ранее по теме: Путин назвал строительную отрасль локомотивом экономики России

13 августа президент России Владимир Путин заявил, что строительная отрасль по праву считается одним из локомотивов национальной экономики. По мнению главы государства, в отечественном строительном комплексе всегда работали «квалифицированные, преданные делу специалисты», сейчас работники отрасли достойно продолжают «традиции созидания». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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