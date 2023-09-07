С начала года в России ввели 70 млн кв. м жилья
С января по август в России ввели в эксплуатацию около 70 млн кв. м жилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
«Хочу отметить очень неплохой темп жилищного строительства. <...> Фиксируем прирост на 9% по многоквартирным домам <...>. По итогам года необходимо ввести не менее 103 млн кв. м жилья», – сказал Хуснуллин.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что для повышения градостроительного потенциала регионам нужно оказывать финансовую поддержку на развитие инфраструктуры. По его словам, Минстрой, Минтранс и Росавтодор составили график выдачи бюджетных кредитов.
13 августа президент России Владимир Путин заявил, что строительная отрасль по праву считается одним из локомотивов национальной экономики. По мнению главы государства, в отечественном строительном комплексе всегда работали «квалифицированные, преданные делу специалисты», сейчас работники отрасли достойно продолжают «традиции созидания».