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Экономика

Путин назвал строительную отрасль локомотивом экономики России

Ведомости

Строительная отрасль по праву считается одним из локомотивов национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам строительства по случаю Дня строителя, который отмечается в России каждое второе воскресенье августа. 

Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

По мнению главы государства, в отечественном строительном комплексе всегда работали «квалифицированные, преданные делу специалисты», сейчас работники отрасли достойно продолжают «традиции созидания». 

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«Cегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», – заявил президент.

В России благодаря внедрению передовых технологий и инженерных разработок и грамотным управленческим решениям растут объемы строительства жилья, в разных регионах реализуются масштабные инфраструктурные проекты, говорится в поздравлении. Отдельно Путин отметил «большую, самоотверженную» работу строителей в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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