Путин назвал строительную отрасль локомотивом экономики России
Строительная отрасль по праву считается одним из локомотивов национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам строительства по случаю Дня строителя, который отмечается в России каждое второе воскресенье августа.
Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
По мнению главы государства, в отечественном строительном комплексе всегда работали «квалифицированные, преданные делу специалисты», сейчас работники отрасли достойно продолжают «традиции созидания».
«Cегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», – заявил президент.
В России благодаря внедрению передовых технологий и инженерных разработок и грамотным управленческим решениям растут объемы строительства жилья, в разных регионах реализуются масштабные инфраструктурные проекты, говорится в поздравлении. Отдельно Путин отметил «большую, самоотверженную» работу строителей в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.