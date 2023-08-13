Путин назвал строительную отрасль локомотивом экономики России

В России благодаря внедрению передовых технологий и инженерных разработок и грамотным управленческим решениям растут объемы строительства жилья, в разных регионах реализуются масштабные инфраструктурные проекты, говорится в поздравлении. Отдельно Путин отметил «большую, самоотверженную» работу строителей в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.