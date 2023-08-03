Порядка 8400 объектов планируют восстановить и построить в новых субъектах РФ
За три года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8400 жилищных и инфраструктурных объектов. Около 3500 из них составляют многоквартирные дома, почти 1400 – социально-культурные объекты и около 2500 – объекты ЖКХ. Об этом в рамках рабочего совещания сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства.
В 2023 г. регионы-шефы планируют восстановить 3538 объектов. «Среди них, например, 1303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий», – уточнил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Вице-премьер также добавил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 2023 году 35 регионам-шефам предстоит восстановить 652 объекта.
15 июня в ходе ХХVI Петербургского международного экономического форума ПСБ, правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития республики. В рамках соглашения стороны договорились осуществлять инвестиционные проекты по жилищному строительству на территории ДНР.