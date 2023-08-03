Порядка 8400 объектов планируют восстановить и построить в новых субъектах РФ

За три года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8400 жилищных и инфраструктурных объектов. Около 3500 из них составляют многоквартирные дома, почти 1400 – социально-культурные объекты и около 2500 – объекты ЖКХ. Об этом в рамках рабочего совещания сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства.