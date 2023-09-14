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Экономика

Нефть Brent превысила $93 за баррель впервые с ноября 2022 года

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent превысила $93/барр. впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 17:50 мск цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent выросла на 1,79% до $93,53/барр. Цена нефти марки WTI в ноябре составляет $90,04/барр. (+1,72%), свидетельствуют данные торгов.

Ранее 5 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г.

Ранее по теме: Экспортная цена Urals превысила $75/баррель

Как писали ранее «Ведомости», средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75/барр. В августе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли $17,1 млрд впервые с октября 2022 г., подсчитало Международное энергетическое агентство. Это произошло на фоне падения общих объемов поставок на 150 000 барр./сутки до 7,2 млн барр./сутки по сравнению с июлем, но рост средневзвешенной цены на 14% поддержал доходы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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