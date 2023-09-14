Нефть Brent превысила $93 за баррель впервые с ноября 2022 года
Стоимость нефти марки Brent превысила $93/барр. впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 17:50 мск цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent выросла на 1,79% до $93,53/барр. Цена нефти марки WTI в ноябре составляет $90,04/барр. (+1,72%), свидетельствуют данные торгов.
Ранее 5 сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 барр./сутки. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г.
Как писали ранее «Ведомости», средневзвешенная экспортная цена российской нефти Urals в августе 2023 г. выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года до $73,71/барр. А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75/барр. В августе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли $17,1 млрд впервые с октября 2022 г., подсчитало Международное энергетическое агентство. Это произошло на фоне падения общих объемов поставок на 150 000 барр./сутки до 7,2 млн барр./сутки по сравнению с июлем, но рост средневзвешенной цены на 14% поддержал доходы страны.