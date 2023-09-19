Моор подтвердил планы увеличить число участников нефтегазового кластера до 150

Моор подчеркнул, что кластер не может снизить показатель эффективности для новых предприятий, в связи с этим выстраивается четкая система сопровождения компаний. Также был увеличен штат сотрудников и изменена модель взаимодействия. «Сегодня мы точно понимаем какие ниши рынка и потребности нефтегазодобывающих компаний могут закрыть наши участники, а где еще есть пробелы. Следовательно, понимаем куда двигаться и кого надо привлекать», – уточнил Моор.