Моор подтвердил планы увеличить число участников нефтегазового кластера до 150
К концу 2023 г. количество участников Нефтегазового кластера Тюменской области может увеличится до 150, заявил губернатор Александр Моор в рамках Промышленно-энергетического форума TNF.
«Мы всегда стремимся выдерживать баланс между числом участников и эффективностью. В этом году мы стремимся к цифре в 150 участников», – сказал в интервью ТАСС.
Моор подчеркнул, что кластер не может снизить показатель эффективности для новых предприятий, в связи с этим выстраивается четкая система сопровождения компаний. Также был увеличен штат сотрудников и изменена модель взаимодействия. «Сегодня мы точно понимаем какие ниши рынка и потребности нефтегазодобывающих компаний могут закрыть наши участники, а где еще есть пробелы. Следовательно, понимаем куда двигаться и кого надо привлекать», – уточнил Моор.
По словам гендиректора ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александра Сакевича, кластер открыт для сотрудничества с иностранными компаниями, которые будут иметь те же льготы что и отечественные. Сакевич ожидает, что кластер может заинтересовать компании из Китая.
В 2022 г. на форуме TNF Моор уже рассказывал о планах до конца 2023 г. увеличить число участников кластера до 150. Он уточнял, что у региона нет отдельной цели по бесконечному увеличению количества участников, этот рост будет органическим.
Нефтегазовый кластер был создан при поддержке правительств Тюменской области и Ямала. 18 сентября были подписаны соглашения о вступлении в кластер семи предприятий. Всего в объединение входят более 130 компаний из 21 региона.