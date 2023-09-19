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Экономика

Моор подтвердил планы увеличить число участников нефтегазового кластера до 150

Ведомости

К концу 2023 г. количество участников Нефтегазового кластера Тюменской области может увеличится до 150, заявил губернатор Александр Моор в рамках Промышленно-энергетического форума TNF.

«Мы всегда стремимся выдерживать баланс между числом участников и эффективностью. В этом году мы стремимся к цифре в 150 участников», – сказал в интервью ТАСС.

Моор подчеркнул, что кластер не может снизить показатель эффективности для новых предприятий, в связи с этим выстраивается четкая система сопровождения компаний. Также был увеличен штат сотрудников и изменена модель взаимодействия. «Сегодня мы точно понимаем какие ниши рынка и потребности нефтегазодобывающих компаний могут закрыть наши участники, а где еще есть пробелы. Следовательно, понимаем куда двигаться и кого надо привлекать», – уточнил Моор.

По словам гендиректора ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александра Сакевича, кластер открыт для сотрудничества с иностранными компаниями, которые будут иметь те же льготы что и отечественные. Сакевич ожидает, что кластер может заинтересовать компании из Китая.

В 2022 г. на форуме TNF Моор уже рассказывал о планах до конца 2023 г. увеличить число участников кластера до 150. Он уточнял, что у региона нет отдельной цели по бесконечному увеличению количества участников, этот рост будет органическим.

Нефтегазовый кластер был создан при поддержке правительств Тюменской области и Ямала. 18 сентября были подписаны соглашения о вступлении в кластер семи предприятий. Всего в объединение входят более 130 компаний из 21 региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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