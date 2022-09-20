Число участников тюменского Нефтегазового кластера может вырасти до 150

«В кластер входят те, кто участвует в кооперационной цепочке при выпуске определенного продукта или оказания определенной услуги. Поэтому рост будет органическим, но, исходя из тех задач, которые мы для себя сегодня видим, мы предполагаем, что к концу следующего года количество участников кластера может дойти до 150», - отметил Моор (цитата по ТАСС).