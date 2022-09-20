Число участников тюменского Нефтегазового кластера может вырасти до 150
Количество участников Нефтегазового кластера Тюменской области к концу следующего года может вырасти до 150, заявил губернатор региона Александр Моор в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.
«В кластер входят те, кто участвует в кооперационной цепочке при выпуске определенного продукта или оказания определенной услуги. Поэтому рост будет органическим, но, исходя из тех задач, которые мы для себя сегодня видим, мы предполагаем, что к концу следующего года количество участников кластера может дойти до 150», - отметил Моор (цитата по ТАСС).
По его словам, у региона нет отдельной цели по бесконечному увеличению числа участников кластера. «Мы, учитывая хорошие отношения и связи с крупными нефтегазодобывающими компаниями, формируем технологическое задание и потом раскладываем его между участниками кластера в зависимости от компетенций каждого», - заключил он.
Нефтегазовый кластер был создан при поддержке правительств Тюменской области и Ямала, сейчас он насчитывает более 80 участников из 15 регионов. На сайте кластера сказано, что его основной целью является «снижение доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40% к 2024 г. за счет реализации высокотехнологичных проектов компаниями-участниками».
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