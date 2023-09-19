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Общество / Экономика

Геолог Брехунцов оценил запасы нефти в недрах Западной Сибири в 50 млрд тонн

Ведомости

Запасы нефти в недрах на территории Сибири составляют 50 млрд т. Об этом сообщил заслуженный геолог России Анатолий Брехунцов на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени.

«Ресурсы нефти по нефти Сибири составляют 65 млрд т, а добыча нефти всего лишь 15 млрд т. То есть еще 50 млрд т находятся в недрах», – уточнил эксперт.

Брехунцов отметил, что нефтедобывающие компании сейчас разрабатывают глубокие и сложные залежи. Это работа при сильном давлении и высоких температурах, объяснил ведущий геолог.

В России увеличивается доля трудноизвлекаемой нефти. По подсчетам «Роснедр», в 2021 г. она составила 31,7%. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин ранее спрогнозировал, что к 2030 г. показатель возрастает до 70%.

К трудноизвлекаемым относят залежи, разрабатывать которые при существующих технологиях и в нынешней налоговой системе экономически невыгодно. Официально к трудноизвлекаемым относят залежи баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит (совокупностей пластов горных пород), вязкую и сверхвязкую нефть, а также нефть в коллекторах с низкой проницаемостью (ачимовские отложения).

Чтобы стимулировать добычу нефти в этих недрах, правительство ввело режим налога на дополнительный доход (НДД). НДД рассчитывается не из объема добычи, а из выручки и составляет 50% прибыли компании за счет затрат на расходы и транспортировку, пояснил ранее «Ведомостям» эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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