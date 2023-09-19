Геолог Брехунцов оценил запасы нефти в недрах Западной Сибири в 50 млрд тонн

К трудноизвлекаемым относят залежи, разрабатывать которые при существующих технологиях и в нынешней налоговой системе экономически невыгодно. Официально к трудноизвлекаемым относят залежи баженовской, абалакской, хадумской и доманиковой свит (совокупностей пластов горных пород), вязкую и сверхвязкую нефть, а также нефть в коллекторах с низкой проницаемостью (ачимовские отложения).